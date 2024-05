Feirão de Empregos e Estágios com mais de 400 vagas de emprego disponíveis

A ponte entre o talento e os empregadores vai ser feita na terceira edição da Feira de Empregabilidade Grau Técnico, que acontece nesta quarta-feira (29). Para juntar quem está à procura de colocação profissional, vão ser oferecidas mais de 400 vagas de emprego e estágio em cargos variados, como auxiliar de serviços gerais, atendente, consultor de vendas exclusiva para PCDs, e muito mais. O feirão será no Grau Educacional Gama, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia.

Outros cargos que as pessoas podem encontrar disponíveis na feira são: moto-entregador, encarregado de instalação elétrica e hidráulica, almoxarife, pedreiro, cuidador de idosos, motorista categoria D, operador de caixa, fiscal de loja, açougueiro, ajudante de açougue, operador de loja, repositor, fiscal de prevenção e perdas, entre outras.

Um dos objetivos da Feira é fazer com que a taxa de desemprego no DF caia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Distrito Federal atingiu 9,5% no último trimestre, o que representa o maior índice na região Centro-Oeste. Segundo Fernanda Moreira, diretora da unidade do Gama, a Feira da Empregabilidade tem o intuito de dar oportunidade para aquelas pessoas que talvez não estão tendo alcance, seja por não terem acesso a divulgação dessas vagas, ou não saberem como acessar as empresas. A feira é realizada em parceria com as empresas que disponibilizam as vagas, e com a administração do Novo Gama. Nesta edição, são 19 empresas parceiras.

Dentro do Grau Técnico do Gama, há uma agência de emprego, além da feira, que capta vagas para os alunos. Já a feira, é disponibilizada para a comunidade. “É para a gente estreitar o nosso laço com a comunidade, fornecendo essas vagas para que os parceiros também consigam fazer a captação de bons profissionais”. A feira visa que as pessoas melhorem a apresentação do currículo e possam ter chances mais reais de serem notadas pelas empresas. “Esse é mais um plus que a feira traz, porque aquelas pessoas que não têm um currículo, uma formação, a gente disponibiliza um profissional que vai estar com elas fazendo esse currículo”.

Quem se interessar pela feira, basta trazer um documento pessoal e o currículo. O essencial é que a pessoa venha com disponibilidade de tempo para passar pelas entrevistas das empresas. “Para aqueles que não têm o currículo já pronto, já com tudo direitinho, venha um pouquinho mais cedo para formatar o seu currículo e poder já participar das entrevistas”.

Ao longo desta quarta-feira, além das entrevistas com as empresas, a Feira vai ofertar serviços para a comunidade, como manutenção de óculos, e serviços de exame de vista gratuitos. Também vai estar disponível teste de aferição de glicemia, aferição de pressão, serviços de massagem para a comunidade, e testes de covid-19 e dengue. E ainda, uma campanha de vacinação em parceria com a UBS 5 do Gama. Além de sorteios de corte de cabelo e barba.

Alguns processos seletivos serão realizados durante a feira. Já para outras vagas, haverá um encaminhamento, com a possibilidade do agendamento de um primeiro contato com a empresa para as seleções.

Entre os grupos recrutadores de novos talentos que estarão presentes na feira estão: Rede Vivendas, Grupo Sayonara, Infinity Consultoria, Amor é Saúde, Vic Engenharia, Ótica Esplendor, Horizonte Logística Ambev, Expresso Ocidente Ambev, Goiás Odontologia, Cris Uniformes, Empresa Truvo, Grupo Altevita, CIEE, 3 Corações, Grupo Bimbo e Odonto Uberaba.

Sucesso na edição anterior

Na edição anterior, Fernanda comenta que o saldo foi bastante positivo para a unidade. Foram ofertadas 500 vagas em 2023, e no dia da feira quase todas as vagas foram preenchidas. “E posterior à feira, a gente ainda continua trabalhando com as vagas que sobraram”.

Marina Bezerra de Salles, 29 anos, foi uma das pessoas contempladas com uma vaga na edição do ano passado. Formada em administração, Marina estava parada, sem conseguir oportunidades. Foi quando a irmã a mandou nas redes sociais, uma postagem de divulgação da feira, que tudo mudou. “Como eu moro perto do Grau Técnico, eu quis vir tentar alguma coisa”.

Um tempo depois da feira, Marina foi chamada para a entrevista, onde passou no processo seletivo para auxiliar administrativa no centro de ensino técnico. “Como eu estava há um tempo convivendo com o desemprego, foi uma oportunidade que caiu do céu, e eu sou muito grata”. Agora, Marina está feliz de poder participar da feira, como alguém que está do outro lado, trabalhando para que outras pessoas possam ter a chance que ela teve.



Serviço

Feira de Empregabilidade – Unidade Gama

Quando: 29 de maio, das 9h às 17h

Endereço: Grau Educacional Gama – St. Central Lado Leste Área Especial, 23, Gama.