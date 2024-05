Feira rural na AgroBrasília prioriza o trabalho feminino e produtos da agricultura familiar

Um espaço de lazer, cultura, encontros e negociações é como se apresenta a feira rural organizada pela Emater-DF durante a AgroBrasília, a partir desta terça-feira (21). O visitante vai encontrar vários produtos da agricultura familiar e uma praça de alimentação bastante diversificada, um ponto de descanso e integração social.

Ao todo, serão 800m², com 22 estandes: 16 de comercialização de produtos rurais e seis na praça de alimentação. Segundo a extensionista Amanda Venturim, do Escritório de Comercialização e Organização Rural (Esorg) da Emater-DF, um dos focos da feira é dar visibilidade à atuação feminina. “Faz parte da política da empresa valorizar o trabalho das mulheres, que têm um protagonismo muito forte no campo”, afirma.



Entre os produtos que poderão ser encontrados estão os de agroindústria, como pães, bolos, biscoitos, mel, geleias e café. Haverá também opções de artesanato em madeira, crochê e patchwork.

“A gente cria um canal de confiança, pois o cliente não compra apenas o produto – compra também o trabalho, o esforço do produtor e estabelece uma relação de proximidade”, aponta o extensionista rural José Nilton Lacerda.

Além disso, a compra direta — chamada de “circuito curto de comercialização” — traz vantagens econômicas tanto para o cliente quanto para o produtor, já que há espaço para negociação. “Todos saem ganhando, e esse é o trabalho que a Emater-DF vem desenvolvendo e que vamos apresentar na AgroBrasília”, explica Lacerda, que também atua no Esorg.

*Com informações da Emater-DF