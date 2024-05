Triathlon transforma vidas de crianças no Sol Nascente

Por Afonso Ventania

Bikerrepórter

O sol já nasceu e brilha intensamente na pista do Centro Olímpico do Parque da Vaquejada, no Setor P Norte, em Ceilândia. Naquela manhã de terça-feira, era possível ouvir a respiração ofegante e passos firmes de dezenas de crianças correndo em movimentos coordenados e sincronizados. Meninos e meninas correndo da ociosidade e das dificuldades de uma vida repleta de restrições.

Correm, mas também nadam e pedalam para descobrir a própria força, coragem e capacidade de superar os obstáculos que encaram desde que nasceram em uma região ignorada pelo Estado e fruto da desigualdade social que assola milhares de famílias carentes, na região administrativa Sol Nascente. Felizmente, esses atletas-mirins, encontraram no centro de treinamento da cidade vizinha, a oportunidade de canalizar a energia em algo produtivo e a sonhar com dias melhores. Eles integram a Escolinha de Triatlhon Formando Campeões, projeto social fundado em 2015, pelo ex-triatleta olímpico Juraci Moreira.

Não é o cenário comum de uma escola tradicional. As 60 crianças e adolescentes, de 8 a 17 anos, se reúnem de segunda-feira a quinta-feira, em quatro turmas matutinas e vespertinas, no contraturno escolar, para aprender mais do que aulas de matemática, português ou história. Todos aprendem lições de vida e valores morais através do esporte. No centro olímpico, as crianças recebem treinamento gratuito em natação, ciclismo e corrida. O projeto, custeado pela Lei de Incentivo ao Esporte tem patrocínio das empresas Brasal e Mills e o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF. Com os recursos, oferece lanches para as crianças e todo o equipamento necessário, como uniformes, capacetes e até as bicicletas.

Foto: Afonso Ventania bikerreporter

Para alguns alunos de escolas particulares do projeto e que vivem em outras regiões administrativas, o sol nascente marca o início de mais um dia. Para a grande maioria dos alunos, contudo, o Sol Nascente é a dura realidade da moradia. “Cerca de 80% dos alunos moram no Sol Nascente”, diz o coordenador técnico da escolinha, Anísio Tavares. Muitas crianças daquela região nunca foram ao cinema, ao zoológico ou a um clube com piscina. Quase não há saneamento básico, energia, ruas asfaltadas, calçadas, parques, quadras de esporte ou áreas de lazer ao ar livre.

De acordo com o Censo de 2022 do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por apresentar condições de vulnerabilidade social, o Sol Nascente ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro, e se tornou a maior comunidade do país. Ela está localizada a cerca de 35 km de distância da Praça dos Três Poderes, onde estão o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional.

A Escolinha de Triathlon é um oásis em meio às condições precárias daquela região e, por isso, atrai famílias de baixa renda em busca de opções de lazer, de convívio social e, sobretudo, de uma chance de sonhar com melhores condições de vida para os filhos através do esporte. E a grande inspiração dos pequenos é o idealizador e padrinho do projeto social, o curitibano Juraci Moreira. O ex-triatleta foi campeão panamericano, hexa-campeão brasileiro e representou o Brasil nas Olimpíadas da Austrália (2000), Grécia (2004) e China (2008).

Depois de se aposentar do esporte, Juraci decidiu fundar o instituto social com o objetivo de desenvolver e ampliar as ações voltadas para a redução das desigualdades, fomento à educação, igualdade de gênero, sustentabilidade e proteção ambiental. De caráter educativo, a escolinha ensina valores importantes do esporte, tais como: disciplina, determinação, responsabilidade, respeito e trabalho em equipe. Já são 26 núcleos espalhados por vários estados brasileiros e 1350 alunos atendidos. Desde a criação do projeto, vários talentos já foram revelados com destaque para Gabrielle Lemes, campeã sulamericana júnior de Triathlon, em 2018.



Inclusão e desenvolvimento integral

Para Anísio Tavares, 56 anos, a unidade do Distrito Federal é referência nacional e mantém a tradição da cidade de formar campeões não só no triathlon, mas no atletismo. “Nos inspiramos principalmente no padrinho da escolinha, o Juraci Moreira, e também nos grandes campeões da modalidade aqui em Brasília, como o Leandro Macedo e o Alexandre Manzan. Além do campeão olímpico de atletismo, em 1984, Joaquim Cruz”.

Ex-corredor de alto rendimento, Anísio explica a razão pela qual acredita tanto no projeto social. Ele mesmo, segundo revela, começou a vida no esporte em uma iniciativa parecida quando jovem. Filho de agricultores só começou a estudar aos 12 anos e graças ao atletismo. Depois se dedicou ao esporte profissional e conquistou inúmeras vitórias em campeonatos estaduais e nacionais. “Mas os meus maiores títulos foram as graduações em Educação Física e em Propaganda e Marketing. Além da pós-graduação em Gestão Escolar”, conta, orgulhoso.

Jorge Henrique Brito de Freitas, 11 anos, segue os passos do treinador e é um dos alunos mais antigos da Escolinha de Triathlon. Ele foi um dos primeiros inscritos, há três anos, e, assim como Juraci Moreira, pretende se tornar um triatleta e representar o Brasil em competições internacionais. “Quero ir para a olimpíada e competir no triathlon. Já participei de algumas competições e fui bem”, diz.

O pequeno Jorge e seu pai (Foto: Afonso Ventania bikerreporter)

O pai do pequeno atleta, Henrique de Freitas, percebeu o desenvolvimento pessoal de Jorge e acrescenta: “a comunicação, a educação e o respeito melhoraram muito. E também notei o melhor desempenho dele na escola”, comemora. De acordo com as diretrizes da Escolinha de Triathlon Formando Campeões, os alunos devem estar matriculados em escolas públicas, preferencialmente, e apresentarem boas notas.

A impressão de Henrique prova que a Escolinha de Triathlon Formando Campeões é mais do que apenas treinamento físico. Ela também oferece suporte emocional e social, e desenvolve habilidades para resolução de problemas e de comunicação. Por meio das atividades em equipe, dos treinamentos e das conversas, os jovens superam, juntos, as dificuldades e constroem laços de amizade e solidariedade que fortalecem cada um deles.

Campeões na vida e no esporte

Enquanto a desigualdade expõe a ferida social e o abismo econômico na sociedade, na pista de corrida e na piscina do centro olímpico onde as crianças treinam, todas são iguais. Não importa de onde vêm ou quais são as circunstâncias – o que importa é o esforço e a dedicação de cada uma nos treinos. Ali, no centro olímpico, todas têm a mesma chance. Basta ter disciplina e dedicação.

E os resultados são visíveis. Desde que ingressaram na escolinha, muitas crianças têm demonstrado melhoras significativas na saúde física e mental. Mais do que isso, elas desenvolveram uma mentalidade resiliente que os prepara para enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Afinal, a missão do projeto é “formar campeões na vida e no esporte”.

No caso da família Nunes, os três filhos estão matriculados no projeto. Nenhum deles tinha ouvido falar sobre triathlon antes de iniciarem as aulas. Afinal, o esporte, devido ao alto custo dos equipamentos, é considerado como atividade para “ricos”. Mas não lá na escolinha. “Aqui é muito bom. A gente se distrai e fica focado. E tudo o que aprendemos aqui ajuda em casa, no colégio e na rua com os amigos”, celebra a adolescente Ana Júlia Nunes do Nascimento que adora correr.

Irmãos Nunes (Foto: Afonso Ventania bikerreporter)

Assim como a irmã, Gabriel Nunes do Nascimento, 10 anos, tem talento na corrida. É a modalidade em que os irmãos mais se destacam. Tanto que, na última edição da Corrida de Reis, o pequeno Gabriel faturou uma bicicleta como premiação ao vencer sua categoria. “Nunca tinha ouvido falar de triathlon, mas gosto muito. Principalmente quando o professor leva a gente para treinar na pista de corrida”, diz o pequeno campeão.

De acordo com um dos treinadores, Nildomar Valadares dos Passos, o objetivo da escolinha é, sobretudo, acolher a criançada ociosa e introduzir o conteúdo necessário durante as aulas para vencerem na vida.

“Primeiro que criança precisa ser criança. Viver como criança. Sou muito feliz por trabalhar com os alunos e poder ofertar o esporte, que é essa ferramenta extraordinária na construção do ser humano, e retirá-los da violência das ruas. É um retorno inestimável”, pontua.

Além dos benefícios individuais, a Escolinha de Triathlon Formando Campeões tem um impacto positivo na comunidade como um todo. Ao promover a prática esportiva entre as crianças e adolescentes, ajuda a combater a ociosidade, a evasão escolar e o envolvimento com atividades de risco social. Também fortalece o senso de coletividade. As crianças ainda têm a oportunidade de descobrir novas habilidades, superar limites e conquistar metas pessoais, seja no triathlon ou em outras modalidades esportivas.

É o caso da adolescente de 15 anos, Larissa Ribeiro. Moradora do Sol Nascente, ela desenvolveu tamanha paixão pela atividade física que as três modalidades do triathlon tornaram-se insuficientes. Ela passou a praticar atletismo e sagrou-se campeã brasiliense júnior nos saltos triplo e em distância. “Vou representar Brasília nos Jogos Escolares Brasileiros, em Aracajú (SE), nos próximos dias e espero um bom resultado”, conta a jovem atleta.

Larissa, uma das atletas do projeto. (Foto: Afonso Ventania bikerreporter)

Para a monitora Pollyana Soares, a escolinha é muito importante na formação do ser humano. “A gente impacta as crianças não apenas na formação deles como atletas e na execução da modalidade esportiva, mas na educação e na disciplina”. Nos últimos três anos, a profissional faz parte da equipe de treinadores e espera que o projeto social “inspire outras iniciativas para o bem da sociedade”.

Depois de cada treino, as crianças recebem um lanche da “Tia Pollyana” e é hora de comentar uns com os outros sobre o que aprenderam. É também a hora da despedida. De deixar aquele oásis no Centro Olímpico Parque da Vaquejada, em Ceilândia, e voltar para casa por ruas esburacadas, sem calçadas, sem iluminação pública, sem saneamento básico, mas com esperança. Afinal, o sol nasce para todos e vem acompanhado de novas oportunidades. A cada alvorecer, a chance de um recomeço.

Que o brilho da Escolinha de Triathlon Formando Campeões continue iluminando o horizonte das crianças do Sol Nascente e transformem cada dia em uma nova página de conquistas, superação e de possibilidades na vida daquela comunidade.