Abad divulga Ranking 2024 com crescimento significativo do setor atacadista distribuidor brasileiro; DF é destaque

A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) divulgou o resultados do Ranking ABAD NielsenIQ 2024, com dados referentes ao ano base de 2023. O estudo, realizado em parceria com a consultoria NielsenIQ, revela um desempenho robusto do setor, que encerrou o ano com um faturamento de R$ 403,9 bilhões a preço de varejo.

O crescimento nominal de +10,9% e real de +6,28% em relação ao ano anterior demonstra a resiliência e a capacidade de adaptação dos atacadistas distribuidores frente aos desafios do mercado, mesmo diante do cenário econômico desafiador.

Ao descontar a inflação oficial medida pelo IPCA, que foi de 4,62%, o crescimento real do setor destaca-se ainda mais, evidenciando um avanço consistente e sustentável.

No Ranking ABAD NielsenIQ 2024, o Distrito Federal se destacou ao ocupar o quinto lugar, com contribuição significativa para o desempenho geral do setor. O Grupo Dia a Dia, com um faturamento de R$ 5.102.663.114 em 2023, foi um dos protagonistas desse sucesso.

Álvaro Júnior, presidente do Sindiatacadista-DF, comentou sobre a importância do crescimento do setor atacadista distribuidor e seu impacto na economia brasileira: “O crescimento expressivo do setor atacadista distribuidor reflete não apenas a sua importância econômica, mas também a sua capacidade de gerar empregos e movimentar toda a cadeia produtiva. Estamos comprometidos em continuar contribuindo para o desenvolvimento do país”, afirma Álvaro Júnior.

O Ranking ABAD NielsenIQ 2024 reafirma o papel fundamental do setor atacadista distribuidor na economia brasileira e destaca o seu potencial de crescimento contínuo e sustentável.