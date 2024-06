Feira pet tem exibição de trabalhos de reeducandos da Funap

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (Funap), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF), levou os produtos confeccionados pelos reeducandos da oficina de costura para serem expostos na feira pet, realizada entre sexta-feira (28) e este domingo (30), no Taguaparque, em Taguatinga.

Durante o evento foram vendidas camas pet, casas de gato, arranhadores, enfeites e tapetes. Tudo confeccionado durante as oficinas ministradas aos reeducandos. O dinheiro arrecadado com a venda é revertido para materiais que serão utilizados durante as aulas.

O evento também contou com a Feira de Adoção, organizada pelo Instituto Cultural e do Bem-estar Animal (ICBEM), além de palestra dedicadas ao mundo pet

A professora das oficinas da Funap, Marileide dos Santos, que ministra aulas no sistema prisional desde 2018 para aproximadamente 70 reeducandos, conta que é muito gratificante o trabalho realizado. “A gente vê a mudança na vida das pessoas. Antes, não sabiam nem pegar na agulha e, agora, fazem várias peças e podem ter uma profissão”, afirma a professora.

A reeducanda M.S., de 56 anos, conta que se sente muito grata em ver o que é confeccionado por eles “fazendo bem para outras pessoas”. “A ressocialização salva vidas, ajuda os animais e a natureza. É muito importante que as pessoas vejam esse trabalho feito pela Funap”, observa.

Ela conta que antes das oficinas não sabia sequer como segurar a agulha e, depois de todo o aprendizado, pretende seguir em frente com o ofício. “Vou continuar costurando. Quando a gente pega um tecido e transforma em alguma peça, é uma arte, um novo nascimento”, conta a reeducanda.

