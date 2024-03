Fauna silvestre do DF terá local exclusivo para atendimento emergencial

O Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (HFAUS) será inaugurado neste sábado (23), pelo Instituto Brasília Ambiental, em parceria com a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV). O evento será realizado às 10h30, na sede do hospital, localizado no Setor Hoteleiro de Taguatinga.

Segundo o presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer, o empreendimento veio para suprir uma necessidade existente no DF durante as operações relativas à fauna silvestre. “O HFAUS será um local exclusivo para o atendimento emergencial da fauna nativa livre do Distrito Federal, atendendo demandas provenientes de resgates e apreensões de animais em situação de maus-tratos ou mesmo mantidos de forma irregular. Ele vai dar suporte aos órgãos de governo que realizam esse tipo de operação e cuidará dos animais silvestres que necessitem de atendimento médico veterinário e acondicionamento temporário”, explicou o dirigente.

O Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre irá fazer recepção, triagem, marcação, transporte, atendimento veterinário, acondicionamento, reabilitação e apoio à destinação da fauna silvestre no Distrito Federal. Nesse primeiro momento, o local terá a capacidade de atender até 100 animais feridos por mês. O diferencial do serviço prestado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) é o fato de o HFAUS funcionar 24 horas, durante os sete dias da semana, ou seja, atender e prestar assistência durante as noites/madrugadas, finais de semana e feriados.

O hospital será administrado pela Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV), em parceria com a autarquia ambiental, escolhida por meio de um edital de chamamento público realizado em 2023. “Estamos utilizando o mesmo modelo de gestão do HVEP, que se mostrou uma experiência de sucesso, e trazendo agora esse conhecimento para a fauna silvestre”, comentou o gerente de Fauna Silvestre (GEFAU) do Brasília Ambiental, Rodrigo Santos.

Rôney Nemer destaca, ainda, a parceria durante todo o processo de criação do HFAUS com outros órgãos como o Ibama, Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), Fundação Jardim Zoológico de Brasília e o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Serviço:

Inauguração do Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (HFAUS)

– Dia: 23 de março de 2024

– Horário: 10h30

– Local: Sede do Hospital e Centro de Reabilitação, situado no Setor Hoteleiro, Projeção H, Taguatinga Sul

*Com informações da Agência Brasília