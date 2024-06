CLDF debate folga para servidores que trabalharem durante ponto facultativo

Suzano Almeida

Alegria de quem se beneficia, os pontos facultativos decretados pelo governo em datas próximas aos feriados causam indignação aos servidores que precisam trabalhar nesses dias, devido a importância de suas funções. Para acabar com essas “distorções”, a Câmara Legislativa (CLDF) estuda proposta que prevê folgas compensatórias para os funcionários públicos que não gozarem do descanso.

Proposto pelo deputado Jorge Vianna (PSD), o Projeto de Lei nº 934 de 2024 prevê aos servidores, que trabalharem nas datas de ponto facultativo, folgas ou o acúmulo de banco de horas na folha de ponto. De acordo com a proposição, o descanso remunerado poderá ser marcado após a prestação do serviço, desde que não acarrete prejuízo à unidade em que o mesmo se encontra lotado.

“Atualmente, quando o Governo do Distrito Federal decreta ponto facultativo, uma parte dos servidores do DF são obrigados a permanecerem em atividade, em razão da necessidade de serviço, como por exemplo na Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) e de outros serviços considerados essenciais. (…) Neste sentido, o projeto de lei não cria um direito ou benefício, mas apenas corrige distorção e garante o tratamento isonômico entre os servidores do GDF”, afirma o parlamentar em sua justificativa.

Atualmente, além dos servidores da Secretaria de Saúde, profissionais da Segurança Pública, de fiscalização, entre outros, cumprem escala de plantão em feriados e pontos facultativos, por conta da necessidade de continuidade na prestação de serviços.

O projeto está em debate nas comissões, antes de ir ao plenário onde, se aprovado, seguirá para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).