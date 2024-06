FAPDF traz prêmio de até R$ 12 mil a Startups da capital

Startups do Distrito Federal podem ganhar até R$ 12 mil em prêmios através da categoria Startup Inovador na terceira edição do Prêmio FAPDF de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) trouxe novamente a categoria, que valoriza os empreendedores. O diretor-executivo (CEO) da startup acelerada vencedora receberá R$ 12 mil em dinheiro, enquanto o da startup não acelerada selecionada terá R$ 8 mil.

A premiação é voltada a empreendedores com ideias inovadoras que desenvolveram e aprimoraram um modelo de negócio no DF.

A startup acelerada é aquela que passou pela fase de validação do modelo de negócio, que recebeu investimento e mentoria de especialistas (aceleradora) e que está pronta para escalar o negócio ou está em fase de escalabilidade. Já a startup não acelerada validou a ideia, mas está em busca de validação do modelo de negócio e do produto mínimo viável (MVP).

Podem participar empresas sediadas no Distrito Federal, devidamente constituídas e com as obrigações legais, fiscais e trabalhistas junto à União e ao DF. É vedada a participação de empreendedores que atuem nos setores de comércio atacadista ou varejista de armas, jogos de prognósticos e assemelhados.

Além da categoria Startup Inovadora, o Prêmio FAPDF 2024 contempla outras sete categorias que reconhecem os trabalhos de pesquisadores, servidores, estudantes do ensino médio e profissionais de comunicação que se destacaram na promoção da ciência e da tecnologia no DF e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (Ride).

As inscrições vão até 31 de julho. Veja os procedimentos e prazos neste link.