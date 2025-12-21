Famílias e amigos aproveitam domingo de sol nas novas churrasqueiras do Parque da Cidade

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek oferece um novo cenário aos frequentadores. Uma das principais intervenções foi a reforma das 48 churrasqueiras, localizadas nos estacionamentos 2, 3 e 4.

As estruturas antigas estavam deterioradas e foram demolidas, sendo substituídas por instalações que oferecem mais conforto, higiene e acessibilidade à população. O projeto inclui construção de novas bases de concreto, pensadas para receber pessoas com mobilidade reduzida. A infraestrutura ainda conta com bancadas de apoio, mesas fixas, pias revestidas em cerâmica, lixeiras, além de sinalização e numeração dos conjuntos. O uso é liberado, sem necessidade de agendamento.

Para o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, as melhorias reforçam o compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) com os espaços públicos. “As churrasqueiras do Parque da Cidade fazem parte de um conjunto de ações da secretaria para garantir ambientes de qualidade, que promovam o convívio social, o lazer e a prática esportiva. Nosso compromisso é oferecer à população e aos visitantes do Distrito Federal espaços seguros, organizados e acessíveis”, ressalta.

O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, destaca que a revitalização atende a uma demanda histórica dos usuários, especialmente aos fins de semana. “É um espaço que faz parte da memória afetiva dos brasilienses, que remete à alegria e ao entretenimento. As famílias utilizam o parque para praticar esporte, pedalar com as crianças, enquanto o almoço está sendo preparado”, afirma. Segundo ele, a reforma das churrasqueiras integra um planejamento mais amplo. “Essa intervenção fazia parte do nosso mapeamento de carências do parque, juntamente com o cercamento, a iluminação e a reforma dos banheiros.”

Neste domingo (21), dezenas de pessoas aproveitaram as churrasqueiras para as confraternizações de final de ano. A psicóloga Silvania Vilas Boas, 46, ficou encantada com a estrutura. “Eu amei. Ficou muito amplo, arejado, com bastante mesas e muita área verde, inclusive para as crianças e os pets. Dá para passar o dia todo aqui com tranquilidade”, afirmou. Ela e o marido, o servidor público Nelson Vilas Boas, 51, promoveram um encontro com amigos e familiares. “Já vimos muitas famílias por aqui, isso traz mais segurança. O dia está lindo e, claro, não pode faltar o churrasco.”

Para Nelson, a obra trouxe, principalmente, mais acessibilidade ao espaço. “Vi que as calçadas ligam diretamente aos estacionamentos, sem obstáculos, o que facilita para cadeirantes e para quem vem com crianças. Isso traz muito mais conforto”, pontuou. “Encontramos aqui uma boa estrutura, as churrasqueiras são novas e estão muito boas para receber bastante gente.”

Quem também aprovou as novas instalações foi a funcionária pública Renata Rodrigues Lima, 43, que frequenta o parque desde a infância. “Eu fui criada aqui. A gente vinha quando era criança, fazia piquenique, andava de bicicleta, de patins. Minhas crianças também são criadas aqui, e quero que as novas gerações continuem vivendo isso”, contou. Para ela, a reforma trouxe ainda mais qualidade à experiência. “As churrasqueiras ficaram muito boas, o espaço está sempre limpo e a segurança é constante. Hoje viemos comemorar o aniversário dos meus afilhados. O GDF está de parabéns.”

Patrimônio brasiliense

A entrega das churrasqueiras ocorreu em duas etapas. No dia 31 de outubro, 13 conjuntos duplos, que totalizam 26 churrasqueiras individuais, foram disponibilizados nos estacionamentos 2 e 3. Já a segunda etapa, concluída no dia 1º deste mês, contemplou mais 11 conjuntos duplos, com 22 churrasqueiras individuais no estacionamento 4.

O uso do espaço é livre: basta o frequentador chegar ao local e levar os itens necessários para o preparo dos alimentos, como carvão, acendedor, utensílios, grelha e mantimentos. Após a utilização, é obrigatória a limpeza do espaço e o descarte correto dos resíduos, reforçando que a conservação do parque depende da colaboração de todos.

O pacote de melhorias no Parque da Cidade incluiu a reforma do Castelinho, a revitalização do Parque Ana Lídia, a implantação de novo cercamento e a iluminação 100% em LED, ampliando a segurança e incentivando o uso permanente das áreas públicas. Também está em andamento a reforma da Piscina com Ondas.



