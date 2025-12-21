Agências do trabalhador têm 435 vagas disponíveis nesta segunda (22)

As agências do trabalhador disponibilizam 435 vagas para quem busca ingressar ou se realocar no mercado.

Os salários vão até R$ 3,2 mil, com oportunidade para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.

A vaga com a maior remuneração é a de ladrilheiro, na Asa Norte. O posto exige experiência na função, requer o ensino fundamental completo e conta com dez oportunidades disponíveis.

Entre os cargos com maior número de oportunidades está o de operador de caixa, com 105 vagas distribuídas por várias regiões do DF, sendo a maioria em Vicente Pires. O salário pode chegar a R$ 1.700 mais benefícios. Não há exigência de experiência, mas em alguns locais é necessário ter ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília