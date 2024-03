Familiares e amigos dão último adeus a Paulo Pestana

A partida do jornalista foi marcada pela presença do governador Ibaneis, autoridades e colegas de profissão

Em uma última homenagem, familiares e amigos do jornalista Paulo Pestana, 65 anos, se despediram pela última vez, nesta terça-feira (12), no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O velório do comunicador contou com a presença do governador Ibaneis Rocha, autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF) e colegas de profissão.

A partida de Pestana foi marcada por um grande sentimento de agradecimento por quem o conheceu e compartilhou memórias ao seu lado. Quem viveu com o comunicador, descreve que o jornalista era apaixonado por Brasília, pela profissão e pelas pessoas. Além do mais, um homem que sabia valorizar os colegas de profissão e cultivar amizades por onde passava.

O último adeus a Pestana foi ao som de “Quão Grande é o meu Deus” e “Como é Grande o meu Amor por Você” e em volta de quem o amava e o respeitava como pessoa e jornalista. Quem passou pelo velório deixou coroas de flores e palavras de gratidão ao comunicador. “Eu perco um grande amigo, um amigo de muitas décadas. Paulinho é um exemplo como jornalista e publicitário. Um exemplo para Brasília. Ele é reconhecido pela sinceridade, amizade, carinho e pelo trato com todos os jornalistas. Paulinho tinha muito carinho e amor pela profissão”, descreveu o governador Ibaneis.

Pestana atuou como articulador das campanhas eleitorais do governador Ibaneis em 2018 e 2022. Mas já nas campanhas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o jornalista e o chefe do Executivo do DF atuavam juntos. “Nós começamos juntos nas campanhas da OAB, ele sempre me auxiliando no trato com a imprensa. Depois tivemos o prazer de conviver durante as campanhas, de 2018 e 2022. Paulinho sempre com uma inteligência muito grande em todos esses momentos. Para a reeleição, ele me auxiliou em todos os debates e encontros. A partir disso, ele se tornou uma pessoa de dentro da minha casa, da minha família e acho que da família de muitos brasilienses”, comentou Ibaneis.

O governador destacou ainda que Pestana já estava trabalhando para a campanha de 2026, mas não informou para qual cargo vai concorrer, visto que Ibaneis não pode mais se reeleger para o GDF. “Semana passada eu estive com ele três vezes no gabinete, ele estava bem e saudável e nós estávamos tratando dos assuntos já da campanha de 2026. Nós conversamos sobre pesquisas eleitorais e ele sempre demonstra muita animação com esse movimento que estamos fazendo em Brasília. Grande parte do que eu tenho feito ao longo dos meus dois mandatos tem como inspiração o trabalho junto com o Paulo Pestana”, disse Ibaneis.

Em Brasília desde 1973, Pestana foi diretor do Jornal Nacional, da TV Globo, além disso, o jornalista passou por veículos de comunicação como O Estado de S.Paulo, Correio Braziliense e o Jornal de Brasília. “É uma tristeza muito grande, porque além de ser colega de trabalho, ele é um amigo da vida. Paulinho era meu vizinho e tínhamos filhos da mesma idade. Nós frequentamos juntos as peladas e o Clube da Imprensa. Além de perdermos o talento do Paulinho, como melhor cronista de Brasília, eu perco um amigo pessoal e da minha família”, falou ao Jornal de Brasília, o jornalista Luis Jorge Natal.