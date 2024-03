Projeto Mulher nas Cidades leva serviços essenciais ao Itapoã

Programa gratuito vai passar por 12 regiões administrativas do Distrito Federal

O programa Mulher nas Cidades está no Itapoã com serviços gratuitos voltados para o público feminino da região administrativa. Fruto de uma parceria entre a Associação Amigos do Futuro e a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), o evento está funcionando ao lado da administração regional até sexta-feira (15). A ação oferece atendimentos na área de saúde, emissão de documentos, consultoria jurídica cível e familiar, cursos de qualificação profissional e palestras.

A primeira edição do Mulher nas Cidades foi realizada em Santa Maria, passando depois pela Estrutural e pelo Paranoá – ao todo, 12 cidades do Distrito Federal receberão o evento. Os serviços oferecidos são divididos em sete eixos de segmentos específicos – saúde, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e trabalho, justiça e cidadania, educação, cultura e qualidade de vida.

Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, a ação itinerante vai levar atendimentos essenciais àquelas que mais precisam. “Já passamos por três regiões administrativas, e o retorno tem sido muito positivo. Estar perto das mulheres, levando esses serviços, é tornar as políticas públicas de fato efetivas”, destacou.

Na área da saúde, o público feminino pode receber consulta médica básica com aferição de pressão, colesterol e tipagem sanguínea, além de atendimento psicológico e orientação odontológica com aplicação de flúor, escovação assistida e distribuição de material de higiene. As interessadas também podem participar de palestras sobre prevenção de doenças como o câncer de mama e útero, uso abusivo de drogas, planejamento familiar e gravidez na adolescência.

Qualificação

Para o setor de desenvolvimento econômico e trabalho, são oferecidos cursos de qualificação profissional nas áreas de manicure, pedicure, corte de cabelo, design de sobrancelhas e cílios, corte e costura, culinária básica e confeitaria, além de palestras sobre empoderamento feminino, educação financeira, empreendedorismo e cooperativismo.

A moradora do Itapoã Parque, Hirlene Sousa, está fazendo dois cursos: corte e costura pela manhã e corte de cabelo à tarde. “Estou tentando me profissionalizar e mudar de área de atuação. Como estou desempregada, vejo nesses cursos uma oportunidade de poder empreender. O projeto está sendo ótimo para mim”, disse.

As mulheres assistidas pelo projeto também têm acesso à consultoria jurídica, e podem tirar dúvidas a respeito de seus direitos sobre tutela dos filhos, divórcio, separação litigiosa, audiência de conciliação, e direito da criança e do adolescente. Orientações sobre defesa do consumidor e regularização fundiária também são oferecidas.

As inscrições podem ser feitas online, pelo site do evento, ou presencialmente, nas administrações regionais das cidades.

Confira as datas e locais de chegada do Mulher nas Cidades em cada região:

Itapoã (11 a 15/3)

Endereço – Quadra 378, Conjunto A, Área 01, Lote 04 (ao lado da administração regional)

Horário – das 9h às 18h

Ceilândia (18 a 22/3)

Endereço – QNM 13, Módulo B (ao lado da administração regional)

Horário – das 9h às 18h

Samambaia (8 a 12/4)

Endereço – Centro Urbano, Samambaia Sul (ao lado da administração regional)

Horário – das 9h às 18h

Guará (22 a 26/4)

Endereço – QE 25, Guará 2 (ao lado da administração regional)

Horário – das 9h às 18h

Arapoanga (6 a 10/5)

Endereço – Loteamento Portal do Amanhecer, Vila Nossa Sra. de Fátima (ao lado da administração regional)

Horário – das 9h às 18h

Planaltina (13 a 17/5)

Endereço – Avenida Uberdan (ao lado da administração regional)

Horário – das 9h às 18h

Sobradinho II (20 a 24/5)

Endereço – AR 9, Sobradinho II (ao lado da administração regional)

Horário – das 9h às 18h

Brazlândia (3 a 7/6)

Endereço – Setor Tradicional, Quadra 16 (ao lado da administração regional)

Horário – das 9h às 18h

São Sebastião (24 a 28/6)

Endereço – Quadra 101, Conjunto 08 (ao lado da administração regional)

Horário – das 9h às 18h

*Com informações da SMDF