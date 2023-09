Falso PRF é preso com simulacro de arma de fogo na EPNB

O incidente ocorreu na DF-075, no KM 01, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante

Na noite da última terça-feira (5) por volta das 20h40, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) respondeu a uma ocorrência que envolveu usurpação de função pública e a apreensão de um simulacro de arma de fogo. O caso aconteceu na DF-075, no KM 01, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

A ação foi conduzida pelo Grupo Tático Operacional do 17° Batalhão de Polícia Militar (BPM), com a viatura de prefixo 4342. Os policiais se depararam com um caminhão imobilizado à beira da rodovia, que estava sendo assistido por um indivíduo vestido com um uniforme semelhante ao utilizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao realizar a abordagem, os policiais questionaram o indivíduo sobre sua presença no local. Ele alegou que estava saindo de uma atividade de Airsoft e, ao perceber a dificuldade enfrentada pelo caminhoneiro, decidiu prestar assistência na via.

Entretanto, durante a abordagem, os policiais descobriram que o indivíduo portava um simulacro de arma de fogo de forma ostensiva, preso a um cinto tático. Além disso, foi encontrada uma carteira com um brasão da “Polícia Militar” durante a busca pessoal.

Diante da situação, o caminhoneiro informou à equipe policial que o indivíduo se apresentou como um agente de autoridade, levando à suspeita de usurpação de função pública.

Diante desses elementos, o indivíduo foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado pelo crime de usurpação de função pública. Além disso, o simulacro de arma de fogo foi apreendido como parte das evidências.