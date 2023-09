Suporte emocional: servidores de Planaltina podem agendar acolhimento psicológico

Iniciativa é realizada pelo Núcleo da Medicina do Trabalho do hospital e propõe a escuta empática em alusão ao Setembro Amarelo

Qualquer ambiente de trabalho pode ser desafiador. A área da saúde, contudo, possui agravantes que envolvem muitas vidas: a própria e a do outro. Com o objetivo de promover a saúde mental e proporcionar um suporte emocional aos servidores que atuam na região, o Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (NSHMT) do Hospital Regional de Planaltina (HRPl) realiza o “Plantão Psicológico”.

O projeto tem como propósito ouvir individualmente os profissionais, oferecendo um local que preserve o sigilo do atendimento. “Buscamos acolher o servidor e ofertar uma escuta empática, sem julgamento. E, junto à pessoa, encontrar opções de enfrentamento do problema, que pode ou não estar ligado ao trabalho”, explica a chefe do NSHMT, Cenir Lopes.

O “Plantão Psicológico” aborda o desenvolvimento de habilidades emocionais; alívio da angústia por meio da elaboração de estratégias para lidar com sentimentos; identificação da origem de sofrimentos e comportamentos autodestrutivos; construção de melhores recursos para lidar com dificuldades ou amenizá-las; além da promoção do autoconhecimento e autocuidado.

É a primeira vez que o núcleo realiza a ação, prevista para ocorrer durante todo este mês como forma de apoiar a campanha de promoção à saúde mental, Setembro Amarelo. Os atendimentos, contudo, não serão restritos a questões do ambiente funcional. “Hoje, é importante olhar a pessoa como um todo. Ela pode ter um problema pessoal que está afetando o trabalho, do mesmo modo que pode ter um problema no trabalho afetando diversas áreas da vida pessoal. Desse modo, é preciso oferecer um acolhimento integral”, pontua Lopes, que também é psicóloga clínica e neuropsicóloga.

Os servidores interessados devem agendar um horário por meio do telefone 2017-1145, ramal 1218. Outras informações e dúvidas podem ser esclarecidas também presencialmente na sala do NSHMT, localizado no HRPl.

Setembro Amarelo

Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. Este ano, a campanha tem como lema: “Se precisar, peça ajuda!”: