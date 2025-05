Maio Laranja: Sessão com debate sobre exploração infantojuvenil no Cine Brasília é alterada

O documentário Apesar de, da diretora Beatriz Prates será exibido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) nesta quinta-feira (22), às 19h, no Cine Brasília, em mais uma ação do Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A sessão sofreu alterações em relação à programação inicial.

O filme conta a história corajosa da escritora e artista Georgia Bergamim, que compartilha sua experiência de violência sexual na infância e inspira outras vítimas a romper o silêncio e buscar ajuda.

A atividade integra a campanha Maio Laranja, dedicada ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e deve reunir mais de 600 participantes, entre autoridades, conselheiros tutelares, profissionais da rede de proteção e representantes da sociedade civil.

*Com informações da Agência Brasília