Aniversário de Brasília tem esporte, lazer e cultura nesta sexta-feira (19)

O fim de semana do aniversário de 64 anos de Brasília começa, nesta sexta (19), com uma programação recheada de atividades gratuitas. A lista inclui apresentações culturais, festivais, oficinas, eventos religiosos e esportivos. O que não falta é opção para divertir o brasiliense.

Desde o dia 14, as festividades tomaram conta de várias regiões da capital federal com diferentes atrações, que vão desde apresentações musicais e artísticas a eventos esportivos e cívicos.

Nesta sexta, a programação começa às 8h, com a abertura do festival Brasília Bike Camp, na Torre Digital de Brasília. Serão três dias de prova com passeios ciclísticos, área de camping, praça de alimentação de food trucks, espaço kids, bungee jump e atrações musicais. O destaque da noite é o show do grupo Biquíni, às 21h.

Também para os apaixonados por esporte, o Pontão do Lago Sul recebe o Challenge Cerrado, competição de triathlon, das 10h às 20h. A agenda continua no sábado (20).

Eventos religiosos

Atrações infantis e religiosas marcam presença na Torre de TV | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Na Torre de TV, a programação começa às 14h, com diversas atividades voltadas para o público infantil. À noite, a cantora gospel Aline Barros faz um show às 20h30.

Outros eventos religiosos serão realizados ao longo do dia. A Pedra Fundamental de Planaltina será o cenário da missa campal em Ação de Graças ao aniversário de Brasília, às 11h.

Também nesta sexta, a partir das 17h, haverá a festa da Paróquia São Jorge e Santo Expedito, em Taguatinga, sob o comando do padre Ribamar, e shows do Trio Sanfona Nova e das duplas Caio & Henrique e Althair & Alexandre.

Atividades culturais



A agenda inclui um passeio educativo e guiado pelo Centro Histórico de Brasília, com alunos dos centros olímpicos, pela manhã. A visita oferecerá aos estudantes uma oportunidade de explorar os marcos históricos e arquitetônicos icônicos da capital brasileira, proporcionando uma experiência imersiva e educativa.

No Gama, a Cia Lábios de Lua apresenta a quarta edição do espetáculo Estação da Música Clássica, às 20h. O Projeto Cantoar e as Aventuras Encantadas também fará uma apresentação às 15h, no Sesc Garagem (Asa Sul), voltado para o público infantil. Em Ceilândia, a Casa Akotirene será o palco do Festival Sarau Voz e Alma, das 19h às 23h.

Veja, abaixo, a programação desta sexta.

Passeio em visita aos monumentos da cidade

→ Local: Em horários diversos, na área central de Brasília

‌Brasília Bike Camp 2024

→ Das 8h às 21h, na Torre Digital de Brasília‌

‌Competição de Triathlon Challenge Cerrado

→ Das 10h às 20h, no Pontão do Lago Sul

‌Missa campal em Ação de Graças pelo aniversário de Brasília

→ Às 11h, na Pedra Fundamental de Planaltina-DF

‌Projeto Cantoar e as Aventuras Encantadas – apresentação teatral

→ Às 15h, no Sesc Garagem – Via W4 Sul Quadra 713/913

‌Festa da Paróquia São Jorge e Santo Expedito

→ Das 17h às 1h, na QNM 34, AE 5/6, Taguatinga Norte (ao lado do Shopping JK)

Festival Sarau Voz e Alma

→ Das 19h às 23h, na Casa Akotirene – QNN 23, Conjunto J Casa 35, Ceilândia; Praça da Bíblia, QNP 19

Estação da Música Clássica – 4ª edição

→ Às 20h, na Cia Lábios da Lua (Quadra 4, Lote 16, lojas C e D – Setor Sul – Gama)

‌Evento evangélico com Aline Barros – show

→ Às 20h30, no Complexo da Torre de TV.

Informações são da Agência Brasília