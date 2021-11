Faculdade Senac-DF realiza vestibulares gratuitos e oportunidades para formação profissional

Além do vestibular gratuito, o instituto oferece cursos profissionalizantes por mensalidades de R$ 100 no primeiro ano

A Faculdade Tecnologia e Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) disponibilizou a possibilidade de se inscrever gratuitamente para o vestibular do ano de 2022 da instituição até esta sexta-feira (5). Os interessados devem acessar o site df.senac.br/faculdade para se inscrever.

A primeira prova será realizada neste sábado (6) de forma on-line. Mas para aqueles que preferirem fazer o certame de forma agendada, estes poderão participar das avaliações a partir deste domingo (7), até março de 2022.

A divulgação do resultado do vestibular ocorrerá em até 24h após a prova realizada pelo candidato. Porém, aqueles que realizarem as avaliações no final de semana, estes terão que esperar até o primeiro dia útil da semana seguinte para saber as suas notas finais.

Os cursos oferecidos pela instituição são: Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança da Informação, Gestão da Comunicação Digital, Gestão Comercial, Marketing, Ciência de Dados e Gestão de Recursos Humanos.

Para aqueles que conseguirem a tão sonhada vaga no ensino superior, o Senac-DF oferece um desconto de 84,59% nos dois primeiros semestres, desta forma, todos os cursos saem por R$ 99,99 mensais no primeiro ano.

A Faculdade de Tecnologia e Inovação do Senac-DF foi inaugurada em de julho deste ano, e fica localizada na quadra 913 da Asa Sul. O centro oferece seis cursos de graduação e 26 de pós-graduação, todos eles voltados para as áreas tecnológicas e de gestão.