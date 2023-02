Faça o cara crachá do seu filho e curta o Carnaval com segurança

Identificação das crianças ajuda a Polícia Militar a encontrar os pequenos que se perdem de pais ou responsáveis em blocos e festas

A euforia provocada pelo Carnaval e a aglomeração que pode existir em blocos e festas tornam pais ou responsáveis suscetíveis à perda de filhos(as). Um susto que ninguém deseja passar e pode ser evitado com uma dica importante: fazer a identificação infantil, também conhecido popularmente como cara crachá.

O modelo de identificação infantil está disponível para download no site da PMDF | Imagens: Divulgação/PMDF

Há anos, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) faz campanha para que os pequenos possam curtir a folia com segurança, assim como os adultos que acompanham as crianças. Para tanto, a corporação disponibiliza em seu site um modelo de identificação com espaço para foto, nome, idade, telefone, endereço e responsável. No link, é possível gerar o crachá e imprimi-lo.

O crachá tem informações sobre a criança e orientações para garantir a segurança durante a folia

Para o major Michello Bueno, assessor de Comunicação da PMDF, a identificação infantil é muito importante para a localização dos pais. “Uma das ocorrências que mais os policiais se deparam nos blocos de carnaval são crianças perdidas. E, muitas vezes, elas não conseguem expressar o nome dos pais, o telefone ou o endereço”, afirma o major.

A PMDF vai distribuir pulseiras de identificação infantil em postos montados nos bloquinhos públicos infantis. A pulseirinha facilita a identificação por ser melhor fixada, dificultando a perda.

Além disso, a corporação dá orientações importantes, como:

– Não aceitar alimentos ou bebidas de estranhos;

– Jamais aceitar convites de desconhecidos;

– Crianças devem ficar sempre perto dos pais ou responsáveis;

– Combinar um ponto de encontro;

– Procurar a Polícia Militar imediatamente caso perca de vista pais ou responsáveis.