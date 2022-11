Fã de esportes, menino sonha em encontrar uma família

David integra o Em Busca de um Lar, programa de sensibilização para adoção fora do perfil clássico, desenvolvido pela VIJ-DF

Aos 16 anos e apaixonado por esportes, David sonha em ter uma família. “Tem uma frase que ouvi que diz não existir família perfeita. Não importa o jeito que vier, vou acolher com amor e carinho”, fala o menino. Ele deseja uma família que esteja ao lado dele nos bons e maus momentos, com a qual possa conversar e da qual receba atenção.

Para ajudar na realização desse sonho, David integra o Em Busca de um Lar, programa de sensibilização para adoção fora do perfil clássico, desenvolvido pela Vara da Infância e da Juventude (VIJ-DF). A iniciativa visa aumentar a chance daqueles que não costumam ser a escolha óbvia dos pretendentes à adoção – adolescentes e crianças mais velhas, que pertencem a grupos maiores de irmãos, com deficiência ou graves problemas de saúde.

Um dos fatores que dificultam o encontro entre as famílias é a idade. Se, de um lado, 85% das famílias buscam crianças só até os 3 anos, de outro, 90% das que aguardam adoção têm mais de 3 anos. A situação complica quando a idade passa dos 12 anos: apenas 2% das famílias aceitam acolher aqueles que representam quase a metade do total de meninos e meninas do cadastro de adoção.

Um futuro de sonhos

“David é um adolescente muito carismático, divertido, traz muita alegria por onde passa”, fala o psicólogo Rafael Leal, técnico responsável pelo menino na instituição de acolhimento em que ele está acolhido. David também é descrito como um menino com habilidade de liderança, que fala pelos outros. “Ele tem um senso de justiça muito bacana, passa segurança. Sabemos poder contar com ele”, afirma Rafael. O psicólogo destaca ainda o lado afetuoso de David. “Ele tem esse estilo todo de atleta, mas é muito sensível e carinhoso, apesar de não gostar muito de falar desse lado dele. É muito coração”, finaliza.

Muito ativo, David gosta de todos os esportes, mas o favorito é o basquete. É fã do time americano de basquete Knicks e do jogador da modalidade LeBron James. Quando não está estudando ou trabalhando, ele também curte jogos de tabuleiro e de cartas, mexer no celular, assistir a filmes – principalmente de ação, ficção científica e heróis. “Eu sou do tipo que gosta de fazer de tudo”, afirma David.

Cursando o primeiro ano do Ensino Médio, David diz que é muito bom em Exatas e em Português. Como amante de esportes, também gosta muito das aulas de Educação Física. No contraturno escolar, o menino trabalha como jovem aprendiz no cargo de auxiliar administrativo em um banco. “É muito bom, dá para ser mais independente, conseguir minhas próprias coisas”, conta ele. Para o futuro, sonha estudar Administração, ser policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) ou ainda entrar para o Exército ou ser jogador de futebol. Assim como ele sonha em fazer parte de uma família, ele se imagina no futuro formando um novo lar.