Carros batem e um capota no Buraco do Tatu; motorista fica ferido

Segundo o CBMDF, um dos motoristas teve escoriações pelo corpo e foi encaminhado ao hospital

Dois carros colidiram no Buraco do Tatu, sentido Eixão Norte, na tarde desta segunda-feira (28). Após a batida, um deles capotou.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um dos motoristas, identificado apenas como G.S.M, de 22 anos, teve escoriações pelo corpo e foi encaminhado ao hospital.

A outra motorista, identificada apenas como A.V.S.M., não se feriu e não precisou ser transportada ao hospital.

O trânsito precisou ser interrompido durante o atendimento e a Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para cuidar do local. A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente.

Veja o vídeo: