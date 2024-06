Expotchê terá estande para incentivar o empreendedorismo feminino

A Feira de Talentos, realizada por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav) será montada nesta sexta (7), na 31ª Expotchê, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O estande faz parte do Banco de Talentos, iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus).

O Banco de Talentos, realizado por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), disponibiliza espaços gratuitos para a comercialização de serviços e produtos confeccionados pelas empreendedoras participantes.

O objetivo é apoiar o empreendedorismo e o fortalecimento econômico de mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio da Feira de Talentos, da oferta de mentoria e da organização de oficinas e cursos de qualificação profissional.

“O Banco de Talentos estimula a economia solidária e proporciona qualificação às mulheres em situação vulnerável e vítimas de violência. A proatividade, a resiliência e a capacidade criativa das mulheres contribuem para a autonomia financeira e novas oportunidades”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Amplos horizontes

O projeto Banco de Talentos tem levado o trabalho de mulheres em situação de vulnerabilidade social a vários eventos pelo DF

As artesãs e mentoras do Banco de Talentos têm participado, em uma tenda específica, das edições do GDF Mais Perto do Cidadão, que ocorre periodicamente, nas regiões administrativas. Em ação recente, artesãs do Distrito Federal expuseram peças no shopping CasaPark.

Mentorias, oficinas e os cursos para artesãs são realizados por meio de parcerias entre a Sejus e órgãos, entidades ou profissionais habilitados, nos núcleos de atendimento do programa Direito Delas, a fim de oferecer aprimoramento e qualificação às participantes do projeto.

Nesta quinta (6), as mulheres atendidas pelo Direito Delas participaram de uma oficina de pastéis, na Estrutural. O evento, fruto da parceria entre o grupo Mulheres do Brasil, a empresária de buffet Renata La Porta e o Instituto Semeando Esperança, promoveu a discussão sobre a importância do empreendedorismo feminino, além de noções de marketing, vendas, precificação e empoderamento.

Estande da Feira de Talentos na 31ª Expotchê

– Data: de 7 a 16 deste mês

– Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade – Estande 23

– Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 16h às 23h (entrada gratuita até as 17h). Sábado e domingo, das 11h às 23h.

*Com informações da Agência Brasília