Exposição, rimas e filmes são opções culturais do fim de semana

Mostra no MAB, rap em Planaltina e festival no Cine Brasília são três atrações para aproveitar o final de semana

Algumas atrações interessantes em Brasília e no Entorno no campo da cultura, em vários segmentos, estarão disponíveis para os moradores e visitantes durante o feriadão deste fim de semana das eleições. Cantinho cultural afetivo e aconchegante da capital, o Museu de Arte de Brasília (MAB) lança, nesta sexta-feira (28), a exposição inédita Index: Arte Cidade Identidade, que traça um panorama da relação entre o desenvolvimento da arte da arquitetura brasiliense com a formação da identidade da cidade por meio de registros documentais e virtuais.

São, ao todo, dez minidocumentários e uma revista digital que ficarão disponíveis de forma online para consulta pública e como acervo informativo. A abertura do projeto foi nesta quinta-feira (27) com a exibição dos filmes e exposição das obras dos artistas que protagonizam os vídeos. O conteúdo ficará em cartaz até janeiro de 2023. A ideia é fomentar debates durante esse período.

“O projeto tem caráter inédito tanto em seu formato quanto em sua proposta de conteúdo, pois pretende produzir conteúdo relevante para pesquisa sobre a história da arte da cidade de Brasília, desde suas primeiras manifestações até as produções contemporâneas”, revela a coordenadora do projeto, Tatiana Gonçales.

“Visamos ainda mobilizar pesquisadores e artistas de Brasília, promovendo não apenas o debate e o aquecimento desse setor, mas também o resgate das memórias e acontecimentos que ratifiquem a prática das artes visuais como agente catalisador da cultura e identidade de Brasília”, acrescenta a curadora.

Cada filme apresentado possui uma identidade poética própria. Sete artistas – Adriana Vignoli, Azul Rodrigues, Pedro Gandra, Lis Marina Oliveira, David Almeida, Rômulo Barros e Matias Mesquita – e três pesquisadores – Carlos Lin, Gabriela Izar e Angélica Madeira – participam da exposição realizada com apoio do Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

Composta por 186 páginas, a publicação digital traz a transcrição das entrevistas, além de textos críticos e imagens sobre o assunto. Para tornar a pesquisa o mais acessível possível, todo o conteúdo é bilíngue e adaptado para deficientes auditivos e visuais, com audiodescrição, legendas descritivas e tradução e interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Rap

Repentistas da modernidade, os rappers são os poetas sociais da vida urbana dos grandes centros e da periferia. Nome de expressão do segmento, Vinicius Jamelão é o proponente do duelo de rimas do II Encontro das Batalhas de Planaltina, que será realizado neste fim de semana no complexo cultural da cidade. O evento conta ainda com apresentações musicais, dança e grafite.

LoboFest

No Cine Brasília, eterno palco da mostra de cinema mais longeva e tradicional do país, até sábado (29) os amantes da sétima arte poderão contar com a programação do LoboFest – Festival Internacional de Filmes. Dedicado, exclusivamente, aos trabalhos de curta-metragem, o evento conta com cerca de 80 títulos. O destaque deste fim de semana é o suspense Sinfonia da Necrópole, de Juliana Rojas. A fita será exibida na Sessão Saci, às 22h30.

Serviço

→Lançamento do projeto Index: Arte Cidade Identidade no Museu de Arte de Brasília – MAB (SHTN Trecho 1, projeto Orla Polo 03, Lote 05)

Entrada gratuita. Confira o site do projeto.

→II Encontro das batalhas, sexta (28), às 18h, e 29/10, às 19h, no Complexo Cultural de Planaltina.

→14ª Edição Lobofest – Festival Internacional de Filmes, até sábado (29), no Cine Brasília, com entrada franca. Destaque para a exibição do filme Sinfonia da Necrópole, na Sessão Saci, sábado, às 22h30.

Com informações da Agência Brasília