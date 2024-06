Exposição na Estação Praça do Relógio celebra o aniversário de Taguatinga

Em comemoração aos 66 anos de Taguatinga, a quarta maior região administrativa do Distrito Federal, o projeto Trilhando a História de Taguatinga apresenta uma exposição com obras autorais do artista plástico Donizetti Garcia. A mostra, com entrada gratuita, estará aberta ao público e escolas a partir desta terça-feira (4) até 19 de junho, das 9h às 19h, na Estação Praça do Relógio. O evento conta com o apoio da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF).

Ao todo, serão expostas 29 obras, sob a curadoria da artista Maria de Lourdes Pimentel. Além disso, o projeto realizará a doação de duas obras ao Metrô-DF para a Estação Praça do Relógio. A iniciativa é realizada com o fomento do Fundo de Apoio Cultural (FAC). Conta ainda com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e da Administração Regional de Taguatinga.

Sobre o artista



Donizetti Garcia é um multifacetado artista plástico, administrador, arquiteto e professor. Um dos sócios fundadores da Associação Candanga de Artistas Visuais, Garcia iniciou seus estudos de arte na Escola Parque 308 de Brasília e aprofundou-se na área ao estudar na Faculdade Dulcina. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Garcia desenvolveu um rico acervo que inclui obras em metal, mosaico, acrílica e pastel seco. Parte dos seus trabalhos retrata as transformações urbanas de Taguatinga, cidade pela qual nutre um profundo laço afetivo.

Serviço

Data – Todos os dias, de 4 até 19 de junho

Horário – Das 9h às 19h

Local – Estação Praça do Relógio

Outras informações – (61) 98190-1404

*Com informações do Metrô-DF