BRB inaugura primeira agência bancária no Riacho Fundo II

O Banco de Brasília (BRB) inaugurou, nesta segunda-feira (03), a primeira agência do BRB no Riacho Fundo II. A unidade foi entregue para a população da região administrativa pelas mãos do governador Ibaneis Rocha e do presidente do banco, Paulo Henrique Costa. Os 72,9 mil moradores da cidade aguardavam uma agência bancária desde a criação do Riacho Fundo II, há 29 anos.

Na agência, poderão ser atendidos os 25 mil correntistas que moram na região, além de beneficiários de programas do Governo do Distrito Federal (GDF) e novos correntistas. A nova agência do BRB no Riacho Fundo II, se junta a outras 21 entregas que o banco está realizando no DF até o primeiro semestre deste ano. Dentre as novidades estão a inauguração de outras quatro novas agências bancárias: do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Iate Clube, Brasília Shopping e PJ SIA.

Outras sete unidades localizadas no Sudoeste, SIA, Taguatinga Norte, Comercial Sul, Ceilândia Sul e Santa Maria e na Plataforma Empresarial Fecomércio foram transferidas e revitalizadas. Além do mais, outras 10 agências mantêm a mesma localização, mas foram reformuladas para melhor atender os clientes. As novas entregas fazem parte do plano de expansão do BRB, iniciado em 2019, no qual fez o banco alcançar presença em 93% do país.

Presente no evento, o governador Ibaneis falou das outras entregas que o GDF já fez no Riacho Fundo II: “Nós estamos fazendo um trabalho muito produtivo para a população dessa região. Nós estamos buscando resolver todos os problemas da cidade. Na área da saúde, nós entregamos uma belíssima UBS [Unidade Básica de Saúde] e uma UPA [Unidade de Pronto Atendimento]. Além do mais, colocamos à disposição da população e dos comerciantes os lotes pela Terracap para que pudesse ter desenvolvimento na cidade”.

Em relação à agência do BRB no Riacho Fundo II, Ibaneis lembrou que era uma demanda antiga dos moradores: “Um dos pedidos que nós tínhamos aqui, desde o início de 2019, era uma agência bancária na cidade que ainda não tinha. Então, nós estamos cumprindo mais esse compromisso que nós tínhamos com a população do DF. Agradecemos também o trabalho do BRB que vem, graças a Deus, somente crescendo e trazendo mais proximidade com a população”.

Para a vice-governadora Celina Leão, que também esteve presente na inauguração, as entregas do GDF trouxeram mais desenvolvimento para a região. “O Riacho Fundo II fez 29 anos, mas a nossa gestão é que tem dado vida a essa cidade. Essa região era considerada uma cidade dormitória porque não tinha o básico, não tinha postos de combustíveis, um comércio pujante e nem uma agência bancária. Faltava também UPA e UBS, e tudo isso nós construímos em cinco anos”, citou.

“Talvez seja simples a inauguração de um banco, mas para a população que mora aqui é muito simbólico. Há uma transformação sendo feita na cidade, já entregamos asfalto e pavimentação, além da construção do viaduto do Riacho Fundo II. A cidade se transformou, e até o valor imobiliário dela subiu, e nós sabemos que precisa de mais ações e nosso governo não para. O governador Ibaneis recebeu uma nova reivindicação para a construção do batalhão da Polícia Militar na cidade e nós também vamos entregar isso antes do final do nosso mandato”, completou Celina.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, destacou o caminho que o banco trilhou nos últimos cinco anos: “Mais uma entrega sendo feita, nós lembramos que o Riacho Fundo II comemorou 29 anos, e é impressionante como levou todo esse tempo para que a gente pudesse ter uma agência bancária na região. O BRB está cumprindo a sua missão, e essa é a mensagem que queremos deixar. O BRB que estava perdendo clientes e se afastando da população hoje tem 200 agências e mais de 1,1 mil pontos de atendimento”.

Em cinco anos, o BRB passou de 685 mil clientes para mais de 7,8 milhões: “Hoje, o BRB é líder no crédito imobiliário e rural, no consignado e nos seguros residenciais. Nós somos também o principal braço de execução das políticas públicas do GDF. Já são 394 mil famílias atendidas nos últimos cinco anos, e mais de 1,5 bilhão distribuídos para quem mais precisa. O BRB mostra-se um braço forte e companheiro em todos os momentos que a população do DF precisa”.