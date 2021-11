Exposição digital inédita dedicada à arte e à história de Brasília

“Brasília: Um Sonho Construído” reúne mais de 4.000 imagens históricas, 200 obras de arte digitalizadas em altíssima resolução e tours virtuais por museus da cidade

Em homenagem à capital do país, o Google Arts & Culture lança mostra digital “Brasília: Um Sonho Construído” em parceria com 19 instituições locais, entre elas, o Museu Nacional da República e o Arquivo Público do Distrito Federal. A coleção online apresenta um passeio imersivo pelo passado e presente da cidade, por meio de 100 exposições virtuais com 4.000 imagens históricas e 200 obras de arte digitalizadas, além de disponibilizar tours virtuais em 360° pelos principais museus da cidade e recursos educativos para professores.



Pelas linhas urbanísticas, a migração de vários brasileiros para construí-la e a união em torno de um sonho levaram Brasília a ser escolhida como a primeira cidade da América Latina a ter uma exposição própria. A capital do Brasil representa todos os aspectos valorizados pelo Google Arts & Culture por ser uma cidade relativamente nova e planejada, pensando no futuro, isto traz uma conexão com a empresa e os parceiros.



Da excêntrica arquitetura e histórias por trás de sua construção, é possível explorar a coleção a partir de três capítulos: História, Arquitetura e Cultura. A exposição permanente tem acesso livre em http://g.co/explorebrasilia para que qualquer pessoa de qualquer país possa conhecer a cidade. Todavia, a difusão da arte e da pesquisa como um bem cultural, que deve ser preservado e democratizado, é uma das principais motivações da iniciativa.



“Lançar este projeto reforça os objetivos do Google Arts & Culture que é dar acesso à arte e à cultura para todos, em todos os lugares, e de ser um parceiro de inovação para o setor cultural, oferecendo tecnologia para ajudar as organizações a compartilhar e preservar suas obras e criar experiências culturais emocionantes”, explica Luisella Mazza, diretora global de operações do Google Arts & Culture.

A exposição poética e inovadora em três partes: História, Arquitetura e Cultura

Com a colaboração das pesquisas do Arquivo Público do Distrito Federal, foram disponibilizados documentos, fotografias e vídeos, verdadeiras preciosidades históricas e inéditas, na plataforma do Google. Destaca-se as histórias dos candangos, que são contadas a partir das cartas enviadas às famílias, com relatos emocionantes sobre os dias em que Brasília saía do papel e se tornava realidade. Durante o lançamento, Valeria Gasparotti, gerente de produto do Google Arts & Culture, maravilhou-se com o resultado: “ver onde tudo começou, no papel e caneta, nos planejamentos de Lúcio Costa, é impressionante ter acesso a este material histórico inédito”.



Na seção “A mente por trás da cidade”, a vida e a obra de Niemeyer são destrinchadas ano após ano, da concepção de suas principais ideias ao encontro histórico com Lúcio Costa e Athos Bulcão. Dentre as obras arquitetônicas, a Catedral Metropolitana de Brasília ganhou uma versão em 3D e pode ser vista em Realidade Aumentada, permitindo projetar o monumento e interagir com ele onde estiver, pelo celular.



Para visualizar as curvas urbanas, que definem as identidades arquitetônicas e culturais de Brasília, a seção “Brasília vista de Cima” permite a navegação em ângulos diferenciados com imagens aéreas inéditas de paisagens, jardins, parques e prédios icônicos do Plano Piloto. A experiência também propõe uma viagem ao interior dos museus, cujo trabalho é preservar a arte e o patrimônio da cidade e do Brasil, do Museu Nacional da República à Fundação Athos Bulcão.

As pessoas podem conhecer 5 artistas brasileiros, com obras expostas no acervo de arte de Brasília, além das mais de 200 obras de artes foram capturadas em ultra resolução. O projeto não trata apenas de artes presentes nos museus, mas também abrange a arte indígena da região, que está viva e presente nos povos até os dias atuais. Sarah Seilert, diretora do Museu Nacional da República, disse que o projeto, lançado com o aniversário de 15 anos do museu, tornou real a perpetuação das obras de arte no Brasil. “Agora, o público pode conhecer mais o Museu da capital e ter o sentimento de pertencimento, que nós tanto incentivamos”, celebra.



Por fim, o cerrado também é um protagonista da coleção. As histórias desse ecossistema, que possui um dos biomas mais antigos e diversificados do planeta, remontam ao início da história e na mostra, será possível fazer um passeio de observação de pássaros e ainda a da diversidade de sapos que habitam a região.