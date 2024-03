Exames gratuitos e orientação médica no Parque da Cidade

A iniciativa, realizada pela clínica NefroStar, contará também com orientação de médicos nefrologistas

No próximo sábado (16), quem passar pelo Parque da Cidade poderá fazer, gratuitamente, a dosagem de creatinina, teste que permite avaliar se os rins estão funcionando adequadamente, além de aferir a pressão arterial e a glicemia capilar.

A iniciativa, realizada pela clínica NefroStar, contará também com orientação de médicos nefrologistas, para conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde dos rins.

Na última quinta-feira (14), foi lembrado o Dia Mundial do Rim, alertando a sociedade sobre as estatísticas de Doença Renal Crônica (DRC), na qual uma a cada 10 pessoas, no mundo, sofre com esse problema, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN).

SERVIÇO

Data: 16 de março (sábado)

Horário: 8h30 às 12h

Local: Parque da Cidade, próximo ao Quiosque do Atleta