População em situação de rua terá atendimento especial nesta sexta (15), em Ceilândia

Em parceria com o programa Jovem de Expressão, iniciativa da Defensoria Pública do DF promoverá atividades a partir das 15h, na Praça do Cidadão

Equipes da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) participam, nesta sexta-feira (15), de uma ação de atendimento à população em situação de rua. Em parceria com o programa nacional Jovem de Expressão, a iniciativa será desenvolvida a partir das 15h, na Praça do Cidadão, em Ceilândia. A coordenação é do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (NDF) da DPDF. Participarão representantes do Consultório na Rua, do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e da Defensoria Pública da União (DPU).



Apresentado o projeto do Memorial Internacional da Água “A região conta com um grande número de pessoas que possuem seus direitos violados, a exemplo de idosos com vínculos familiares rompidos e mulheres em situação de violência doméstica; portanto, é de extrema importância que a Defensoria Pública proporcione atendimento qualificado e humanizado a essas pessoas”, ressalta o defensor público-geral, Celestino Chupel. “Esses atendimentos representam um trabalho fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva”, avalia o chefe do NDF, Ronan Figueiredo. “É nosso papel, enquanto Estado, chegar a essa população e garantir que ela tenha seus direitos assegurados.” *Com informações da Defensoria Pública do Distrito Federal