Exames de abelhas fecham Parque dos Jequitibás

O Parque Ecológico dos Jequitibás foi fechado para a visitação devido a enxames de abelhas presentes no local. A medida foi tomada para garantir a segurança dos frequentadores do local.

Foram encontrados dois enxames que ofereciam riscos aos visitantes. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) já estão no parque, acompanhando se elas se deslocaram e se não representam mais riscos à população.

A superintendente de Unidades de Conservação do Brasília Ambiental, Rejane Pieratti, informa que nesta quarta-feira (25), se as abelhas tiverem se deslocado da área de uso intensivo do parque, a unidade de conservação poderá ser reaberta.

Com entrada gratuita, o Parque Ecológico dos Jequitibás, localizado no Quadra 10/11, Avenida do Contorno, em Sobradinho, funciona todos os dias das 6h às 18h, e recebe, diariamente, cerca de 200 visitantes.

O local abriga mata ripária em sua maior parte conservada, por onde flui o ribeirão de Sobradinho. Possui também árvores de grande porte, como o próprio jequitibá, que o nomeia, além de outras espécies típicas, oferecendo um cenário de grande beleza aos visitantes.

O local conta ainda com parquinho infantil, espaço para caminhada, trilhas, anfiteatro, ponto de encontro comunitário, circuito inteligente, quiosque, anfiteatro, pista de skate, quadra poliesportiva e sede administrativa.