Ex-diretor-geral da Polícia Civil do DF é preso

Robson Cândido é acusado de usar a estrutura da corporação para perseguir ex-mulher

Na manhã deste sábado (4), o ex-diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal Robson Cândido foi preso. O delegado deixou a direção da corporação em outubro deste ano após ser acusado de crimes relacionados à Lei Maria da Penha.

Segundo a denúncia do MPDFT, há a suspeita de que Robson Cândido teria usado viatura, celulares e estrutura da PCDF para perseguir e conseguir informações sobre a ex-amante.

Ainda segundo os promotores, os investigados na operação deste sábado interceptaram as ligações telefônicas da ex-amante de Robson Cândido para monitorar a localização dela em tempo real.

A operação deste sábado é coordenada pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e do Centro de Inteligência do MPDFT.