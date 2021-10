Evento de lançamento das ações do GDF para o Outubro Rosa

Ao menos 1.504.000 milhões de mulheres têm câncer, isso corresponde a cerca de 52% da população. Destes, 730 casos positivos estão na capital

Por Evellyn Luchetta e Elisa Costa

redaçã[email protected]

O Governo do Distrito Federal (GDF) realizou, nesta segunda-feira, 04, o evento de lançamento das ações para o Outubro Rosa. Na solenidade, participaram a Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer (ABAC) e a ONG Recomeçar.

O Outubro Rosa é o mês de conscientização à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama. A doença é a maior no ranking de câncer que acometem mulheres no Brasil, exclusa apenas a região norte, onde o câncer de colo de útero é maior. Ao menos 1.504.000 milhões de mulheres têm câncer, isso corresponde a cerca de 52% da população. Destes, 730 casos positivos estão na capital, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Para que o tratamento seja mais eficaz, a descoberta da doença no estágio inicial é de extrema importância, o Outubro Rosa é dedicado para que mulheres por todo o Brasil se conscientizem e fiquem atentas a prevenção. No DF, de janeiro a agosto deste ano, cerca de 1000 exames foram realizados pelo SESC.

Erika Filippeli, secretária da Mulher, declarou que não é necessário só ‘iluminar os prédios’, ações efetivas devem ser feitas. “Uma ação que não traga resultado, não tem eficiência, não é só iluminar os prédios […]. Nesse sentido, estaremos com várias ações, chegando a lugares onde não conseguimos chegar antes. Essa unidade móvel, tem médicos e enfermeiros e a partir desse momento, as mulheres podem ser encaminhadas para o tratamento. Isso é a verdadeira política pública, aquela planejada para dar resultado”, afirmou.

A Secretaria Adjunta de Assistência a Saúde, Raquel Beviláqua Matias, afirmou que quatro salas de raio X foram entregues ao Centro de Radiologia de Taguatinga. Segundo a secretária, outubro deve ser também um mês de promoção à saúde. “Outubro não deve ser um mês apenas de prevenção ao câncer, mas também um mês de promoção à saúde, principalmente a saúde da mulher. Quatro salas de raio X foram entregues ao centro de radiologia de Taguatinga.”, disse.

Beviláqua seguiu dizendo que dois aparelhos de ecografia estão chegando ao Sudoeste, a fim de atender a população do DF. A secretária aproveitou pra lembrar que o DF conta com onze mamógrafos a disposição da população da capital, além de pontuar os cuidados que as mulheres devem ter com a doença. “É importante lembrar dos cuidados, do autoexame, dos exames de rotina, procurar as unidades básicas de saúde, de fazer a sua avaliação e, se necessário buscar um especialista, ou aguardar o encaminhamento do seu exame”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada Celina Leão (PP-DF) também discursou, a parlamentar afirmou que o partido dela é a mulher. “Nosso partido é a mulher. Quando nós nos unimos em algo, pode ter certeza que a vitória é o trabalho. Dar foco as mulheres em todas as situações. Hoje, no programa de prevenção à saúde da mulher, nós estamos com uma programação grande na Câmara.”, ressaltou.

A deputada ainda cobrou o governo por mais investimento na saúde da mulher. “Por mais que o SUS seja o melhor programa do Brasil, ainda é insuficiente. Precisamos de mais investimento, não são raras as vezes que as mulheres chegam diagnosticadas pra nós e não encontram tratamento. Nós temos leis que obrigam o tratamento imediato, mas ainda é necessário cobrar.”, pontuou.

A deputada finalizou alfinetando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Eu não vou aceitar o veto do presidente Jair Bolsonaro no projeto de lei [que obriga os planos de saúde a cobrir despesas com medicamentos orais contra o câncer], vamos derrubar o veto essa semana. As pessoas estão morrendo e precisam do tratamento agora, a quimioterapia oral é uma forma de tratamento”, finalizou.