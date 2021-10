Capacitação de conselheiros de cultura tem resultado final

A OSC Associação Luta pela Vida será responsável pela ação formativa

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (4.10), o resultado final do edital que selecionou a Organização da Sociedade Civil (OSC) para realizar capacitação dos conselheiros de cultura do Distrito Federal.

O valor destinado à realização do termo de colaboração, com vigência de seis meses, é de R$50 mil. A OSC Associação “Luta pela Vida” será responsável pela formação, que acontecerá na segunda quinzena do mês de novembro de 2021, em ambiente virtual, e com conteúdo disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da Secec.

Os eixos disciplinares são: a Lei Orgânica da Cultura (LOC); contexto histórico das instâncias de participação social do DF; Sistema de Arte e Cultura do Distrito Federal (SAC DF); Conselhos Regionais de Cultura (CRCs) e suas articulações; prática para a utilização de ferramentas comuns de trabalho; melhores práticas para a condução de assembleias e equipe; e inteligência emocional em tempos de pandemia.