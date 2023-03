Evento de intercâmbio reúne mais de 60 instituições de todo o mundo em Brasília

Salão do Estudante acontece nesta sexta-feira (17), com entrada gratuita, no Centro de Convenções Brasil 21

Marcos Nailton

[email protected]

O Salão do Estudante, evento nacional que reúne mais de 60 instituições de ensino de todo o mundo, acontece nesta sexta-feira (17) em Brasília, a partir das 15h. Estudantes do Distrito Federal que possuem interesse em fazer cursos fora do país podem aproveitar oportunidades de ensino superior em graduação e pós-graduação, além de cursos de idiomas.

Essa é a maior feira de estudos no exterior da América Latina, que ocorre há 10 anos no DF. A entrada é gratuita e os interessados precisam se inscrever para garantir o ingresso através do site. O evento será realizado no Centro de Convenções Brasil 21, no Setor Hoteleiro Sul, das 15h às 18h30.

“Os visitantes poderão conhecer de perto as opções de cursos e programas oferecidos, além de ter acesso a informações sobre bolsas de estudo, processos seletivos e outras oportunidades de intercâmbio. Além disso, os visitantes poderão participar de seminários sobre os diferentes sistemas educacionais do mundo e particularidades do ensino de cada país”, destacou a Diretora de Eventos, Priscilla Gomes.

De acordo com os organizadores, uma pesquisa realizada com mais de 120 mil estudantes brasileiros mostra um crescimento de 14% na procura por cursos de graduação e de 12% em cursos de pós-graduação no exterior entre 2019 e 2022. Esta é a alta mais significativa registrada nos últimos cinco anos, segundo a empresa britânica BMI, responsável pela realização do evento. A expectativa é de que a feira reúna cerca de 2.500 pessoas da capital.

Ingressão pelo Enem

A edição deste ano do Salão do Estudante terá como país de honra Portugal, que conta com universidades como a de Coimbra, do Porto, de Lisboa e Católica. Desde 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é aceito pelas universidades portuguesas como forma de ingresso.

Portugal é um dos países mais procurados quando o assunto é estudo no exterior, o país europeu se diferencia pela acessibilidade durante o ingresso nas instituições de ensino. “É sem dúvidas um dos destinos mais procurados pelos estudantes brasileiros, o país é repleto de oportunidades, com baixo custo de vida, ensino de qualidade e ingresso nas melhores instituições pelo Enem. A facilidade com o idioma e cooperação entre as instituições de ensino dos dois países, são fatores que têm grande influência na escolha do país como destino”, afirmou Priscilla Gomes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além das instituições de ensino superior portuguesas, o evento reunirá representantes de diversos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Finlândia, França, Noruega e Reino Unido.

Embora o Salão do Estudante deste ano tenha um enfoque maior em instituições que oferecem cursos de graduação e pós-graduação, o evento também contará com opções de cursos de línguas, ensino médio e outras modalidades de ensino, que também serão discutidas durante a reunião.