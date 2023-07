Evento aborda desafios do novo marco do saneamento

Iniciativa da Caesb reúne representantes de órgãos distritais e federais

Mais de 200 representantes de 50 empresas de saneamento e de órgãos públicos locais e federais puderam discutir e conhecer casos práticos da utilização da solução tecnológica ArcGIS, no evento Gis Day Caesb, promovido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) na quinta-feira (13), no Espaço Cultural Águas Claras.

O Gis Day Caesb foi realizado em parceria com a empresa Imagem Esri, distribuidora oficial no Brasil da plataforma ArcGIS, com o objetivo de reunir usuários do sistema e compartilhar as inovações no contexto da indústria do saneamento básico, dentro do novo Marco Legal que regula o segmento no país.

A companhia utiliza diversas soluções ArcGIS para a elaboração de mapas das redes de abastecimento e esgotamento sanitário; coleta e tratamento de dados em campo; apoio às equipes de manutenção de redes; apoio ao projeto de expansão dos sistemas de abastecimento e esgotamento; fiscalização comercial e de obras; apoio ao planejamento e tomada de decisão das diversas superintendências da companhia; integração com sistemas GIS de outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF); e no compartilhamento e disponibilização de geoinformações.

Em palestras concorridas, técnicos da Caesb, de outras companhias de saneamento e de empresas de geoprocessamento apresentaram as experiências de sucesso em temas como soluções para recuperação de receitas; acompanhamento de obras e estratégias de reabilitação de redes; integração entre sistemas GIS e BIM para gerenciamento de ativos; inteligência artificial e inteligência geográfica.

O gerente de Geoprocessamento da Caesb, Carlos Eduardo Machado Pires, apresentou o Case Caesb: Evolução e aplicações do GIS Corporativo. “Eventos como esse são excelentes ferramentas de benchmarking que nos possibilitam conhecer aplicações e soluções que são tendências e geram excelentes resultados para a companhia. Além disso, nos permite mostrar como a Caesb utiliza as geotecnologias em seus processos. Tivemos a oportunidade de ver cases interessantes de outras empresas de saneamento que nos permitem planejar novas ações e projetos e, assim, melhorar os processos internos refletindo em melhor qualidade dos serviços prestados aos cidadãos”, explicou Carlos Eduardo.

Participaram do evento profissionais de companhias de saneamento básico de várias regiões do país como as empresas parceiras Aegea; Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema); Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern); Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar); Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa); Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul); Saneamento de Goiás S.A. (Saneago); Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan); BRK Ambiental e Iguá Saneamento S.A.

Também estiveram presentes representantes de órgãos públicos como Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Ministério da Defesa (MD); Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF); Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema); Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh); Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap); Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap); Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal); Instituto Brasília Ambiental e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).

