Eu amo a minha escola: inscrições abertas para novo concurso de desenho do GDF

O concurso tem como objetivo valorizar os servidores por meio do incentivo à criatividade e à produção artística dos seus filhos

O concurso “Eu amo a minha escola” tem a intenção de incentivar a criatividade das crianças de todo o Distrito Federal. Agora, servidores e empregados públicos dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF) poderão incentivar cada vez mais suas crianças.

Promovido pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, da Secretaria de Economia, tem como objetivo valorizar os servidores por meio do incentivo à criatividade e à produção artística dos seus filhos. O concurso foi regulamentado pela Portaria 245, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (13).

“É mais uma ação para valorizar nossos servidores e suas famílias”, destaca o secretário André Clemente. “Escolhemos o tema do segundo concurso pensando na volta às aulas presenciais das crianças nesse contexto de pandemia. Elas ficaram afastadas durante mais de um ano e agora os pequenos poderão expressar a saudade e as mudanças vividas”, acrescenta a secretária executiva da Sequali, Adriana Faria.

As inscrições serão realizadas no período de 13 a 26 de setembro de 2021, pelo link: aqui

Poderão se inscrever os filhos ou enteados de servidores e empregados públicos ativos ou aposentados da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, com idade entre 6 e 12 anos. Os 12 desenhos premiados serão usados na elaboração do calendário de 2022 do GDF, juntamente com a foto da criança e do responsável.

Os desenhos serão divididos em três grupos, de acordo com a faixa etária da criança, e submetidos à apreciação de comissão julgadora. Serão premiados os 12 melhores desenhos – quatro de cada faixa etária, que receberão prêmios a serem definidos pela organização.

O resultado do concurso será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.

Regras do sorteio

O trabalho deverá ser realizado individualmente, elaborado em qualquer tipo de papel, em preto e branco ou colorido. Poderão ser usadas tintas guache, aquarela, óleo ou nanquim e ainda giz de cera, lápis de cor, pastel ou canetas coloridas.

No ato da inscrição, deverão ser encaminhados o desenho que remeta ao tema “Eu amo a minha escola”, em formato PDF e tamanho A4, cópia da Certidão de Nascimento da criança, além da cópia do contracheque ou classificação funcional do servidor ou empregado público.

A escolha dos 12 desenhos será feita pela comissão organizadora do concurso, que será formada por três servidores a serem designados pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida. É proibida a participação dos filhos dos integrantes da comissão organizadora do concurso.