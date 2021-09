Incêndio atinge hospital em MT, e pacientes são transferidos às pressas

O incêndio teria começado na recepção do Hospital São Lucas. Seis pessoas que estavam internadas no hospital foram transferidas às pressas

SÃO PAULO, SP

Um hospital no centro de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, pegou fogo na madrugada de segunda-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio consumiu boa parte dos mobiliários e os pacientes tiveram que ser retirados às pressas para o pátio da instituição.



O incêndio teria começado na recepção do Hospital São Lucas. Ainda, de acordo com os bombeiros, seis pessoas que estavam internadas no hospital foram transferidas às pressas para uma outra unidade do mesmo município, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

As chamas foram controladas após cerca de uma hora e atingiram somente um cômodo, danificando todos os materiais contidos no ambiente. Não houve vítimas. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Pontes e Lacerda para mais informações, mas ainda não obteve um retorno.