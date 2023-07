Estudantes podem se candidatar a auxílios financeiros da UnDF

Benefícios do Programa de Assistência Estudantil contemplam gastos relativos à permanência, transporte e creche

Estudantes matriculados na Universidade do Distrito Federal Professor Amaury Maia Nunes (UnDF) que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica já podem se inscrever no edital de concessão de auxílios financeiros da instituição. Ao todo, são oferecidas 148 vagas distribuídas em três modalidades: auxílio-permanência, auxílio-transporte e auxílio-creche. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet neste link até o dia 4 de agosto. Acesse aqui o tutorial da sua inscrição.

O edital foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) do dia 20 de julho e os benefícios integram o Programa de Assistência Estudantil (PAE/UnDF). O diretor de Assistência Estudantil e Humanização da UnDF, Daniel Louzada, explica que os auxílios são destinados a estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, cerca de R$ 1.980.

“O auxílio-permanência está voltado para despesas de alimentação e moradia. O auxílio-transporte é para estudantes que residem fora do Distrito Federal e deve minimizar o custo do transporte. Aqui dentro eles já contam com o Passe Livre. Já o auxílio-creche atenderá mães e pais com crianças menores de cinco anos de idade”, detalha.

Como funciona

O valor mensal a ser repassado pelo auxílio-permanência é de R$ 660 pelo prazo de 12 meses. Para este auxílio foram disponibilizadas 108 vagas. Já o auxílio-transporte tem a finalidade de oferecer auxílio no valor de R$ 300 para o pagamento de passagens rodoviárias aos estudantes de baixa renda moradores do entorno do Distrito Federal, que não possuem acesso ao programa Passe Livre da Secretaria de Mobilidade do GDF.

O auxílio destina-se ao deslocamento diário entre a residência do estudante e o campus universitário e será pago mensalmente. Nos meses de férias e em dias de recessos estabelecidos no calendário acadêmico o valor será pago proporcionalmente. Para este auxílio estão previstas 20 vagas.

O auxílio-creche é destinado aos estudantes que possuem a guarda ou são responsáveis legais de criança com a idade de zero a cinco anos que ainda não tenha sido contemplada com vaga na rede pública de ensino (creche e pré-escola) do DF ou da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). O auxílio, no valor de R$ 485, será pago mensalmente e terá duração máxima de 12 meses, a partir da homologação do resultado final, incluindo os períodos relativos às férias e recessos legais. Foram disponibilizadas 20 vagas para este auxílio.

Ainda de acordo com o edital, os três auxílios poderão ser acumulados com outros benefícios até o valor limite de R$ 1.953.

Requisitos para participar

Para concorrer a um dos auxílios financeiros, o estudante deverá inscrever-se no processo seletivo unificado, estar matriculado nos cursos presenciais de graduação da UnDF, possuir renda mensal bruta familiar per capita correspondente a, no máximo, um salário mínimo e meio, cerca de R$ 1.980, apresentar toda a documentação prevista no edital, e, preencher o questionário socioeconômico disponível neste link. Não haverá inscrição presencial ou por procuração.

O resultado final da seleção será divulgado na data provável de 23 de agosto.