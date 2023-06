Estudantes ganham formação em empreendedorismo e educação financeira

Segundo o grupo, o projeto tem como objetivo a oportunidade profissional e a conquista de um espaço no mercado de trabalho

Alunos da rede pública e privada de ensino irão ganhar cursos gratuitos de empreendedorismo, educação financeira e menor aprendiz. O projeto é do Grupo Líderes do Brasil e se estende entre 30 de junho e 02 de julho por meio do evento “Métodos Líderes do Brasil”, que está em sua 4ª edição.

Segundo o grupo, o projeto tem como objetivo a oportunidade profissional e a conquista de um espaço no mercado de trabalho.

A formação, que será realizada na CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), será gratuita e para participar do evento basta entrar na comunidade do Método e realizar a inscrição por meio do link.

Esta qualificação se estenderá por quatro meses com a disponibilização de conteúdos na plataforma EAD do grupo (Unilíderes) e ainda a realização de qualificação e palestras para 600 alunos de escolas públicas e particulares de Sobradinho, Ceilândia e Taguatinga.

De acordo com o presidente do grupo, Luiz Felipe Daher, o método é um projeto inovador e diferenciado e com este evento pretende atender 300 empreendedores (PMES) com conteúdo sobre gestão robusto com a presença de diversos treinadores e consultores especialistas em todas as áreas da gestão.

“O projeto não se limita à esse objetivo, também temos objetivos educacionais em levar conhecimento sobre empreendedorismo para 600 crianças do DF , por meio de palestras, abrindo para essas crianças uma janela de oportunidade em se tornar empreendedor de sucesso, ter a oportunidade de colocar suas ideias no mercado e empreender com ideias extraordinárias”, explica Daher.

Serviço:

Inscrições: gratuitas

Link de inscrição: https://grupolideres.com.br/

Contato: (61) 98198 3060

Local: CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas

Endereço: SIA trecho 17 via 1A -4, lote 815

Horários e dias:

30/06:18h às 22h

01/07: 08h:30 às 21h:30

02/07: 08h:30 às 19h