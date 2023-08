Estudantes do DF são convocados para os Jogos da Juventude

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB)

Os estudantes da rede pública e privada de ensino do Distrito Federal foram convocados para participar dos Jogos da Juventude 2023, que ocorrem entre os dias 1º e 16 de setembro, em Ribeirão Preto (SP). A lista dos atletas para representar o DF na competição foi divulgada nesta segunda-feira (21), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Anualmente, os Jogos da Juventude reúnem mais de 4.500 atletas provenientes de escolas públicas e privadas de todo o território brasileiro.

A delegação do DF foi convocada com base na classificação final dos 63º Jogos Escolares do Distrito Federal, realizados no corrente ano letivo.

“É muito animador poder proporcionar a esses atletas da rede pública e privada uma oportunidade única para que eles vivenciem o esporte de alto rendimento e, quem sabe, abrir portas para seguirem em carreiras no esporte nacionalmente”, afirma o gerente de Desportos da SEEDF, Renato Ferreira.

Os atletas do DF, entre 15 e 17 anos, irão competir em 16 modalidades esportivas em busca do pódio. Entre elas, estão atletismo, natação, badminton, judô, vôlei e basquete. Ações dessa natureza trabalham valores fundamentais entre os estudantes, como disciplina, resiliência e trabalho em equipe, e se tornam instrumento de incentivo à permanência dos estudantes nas escolas, o que contribui para a redução da evasão escolar.

*Com informações da Agência Brasília