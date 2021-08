Estrutural ganha Espaço da Juventude

“Esse é um projeto para os jovens da Estrutural e agradecemos a administradora Vânia por abrir as portas para a Sejuv e acreditar no projeto”

O sétimo Espaço da Juventude do Distrito Federal foi inaugurado e está localizado na Estrutural. O projeto, da Secretaria de Juventude do DF (Sejuv), implementa estações de trabalho equipadas com computadores e internet para que os jovens possam realizar atividades escolares e cursos online.

A entrega do espaço, nesta sexta-feira (20) ,contou com a presença de Kedson Rocha, secretário de Juventude do Distrito Federal; do Deputado Delmasso, vice-presidente da CLDF; Emilly Coelho, secretária nacional da Juventude; Vânia Gurgel, administradora da Cidade Estrutural; Samuel Coelho representando a secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), além de líderes comunitários e funcionários da administração.

“Esse é um espaço para os jovens da Estrutural e agradecemos a administradora Vânia por abrir as portas para Sejuv e acreditar no projeto. Agradeço a presença de todos aqui, em especial do deputado Rodrigo Delmasso que tem investido nos nossos projetos e destinado emendas para que eles sejam possíveis”, declarou Kedson Rocha.

Na oportunidade, Samuel Coelho lembrou que os projetos da Secti se unem ao Espaço da Juventude. “A Estrutural foi o primeiro lugar que colocamos a Lan House Social e ter a Sejuv para somarmos esforços certamente é um grande ganho para a cidade”, afirmou.

“É uma satisfação imensa estar em mais uma inauguração do Espaço da Juventude. Cada vez que entregamos um espaço como esse fico muito feliz, já que o acesso à conectividade ainda é um problema para os jovens. O nosso mundo é do tamanho do que a gente conhece e esse projeto permite a expansão dos horizontes da nossa juventude”, comemorou Emilly Coelho, secretária nacional da Juventude.

Por sua vez, a administradora da cidade, Vânia Gurgel comemorou a inauguração do Espaço da Juventude e todos os investimentos e atenção que a Estrutural vem recebendo do Governo do Distrito Federal.

Por fim, o vice-presidente da CLDF falou a todos sobre o futuro da Estrutural. “Eu realmente acredito que estamos entrando em um novo tempo na cidade, onde ela não mais será vista como uma cidade sem recursos, mas sim uma cidade próspera que será referencial para outras”.

As informações são da Agência Brasília