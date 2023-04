Estreitamento de faixas na Epig começa nesta terça-feira (4)

Dois trechos de 150 metros cada, no sentido Eixo Monumental, serão interditados em função das obras do viaduto na via

Em função das obras de encaixe do viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), sentido Eixo Monumental, na altura do Parque da Cidade, condutores que passam pela região devem ficar atentos a dois estreitamentos de faixas na via, a partir desta terça-feira (4). Serão interditadas duas faixas em dois trechos distintos de 150 metros – o primeiro localizado antes dos tapumes da obra (saída da Polícia Civil) e o segundo após os tapumes (saída semafórica do Parque da Cidade). Desta forma, apenas duas faixas ficarão disponíveis para o trânsito. A previsão é que a interdição dure pelo menos 60 dias. “Toda obra de grande porte, como a construção deste viaduto, gera transtornos”, afirma o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “Pedimos aos motoristas que trafegam pela região que usem rotas alternativas para o centro da cidade, como as vias ESPM e Epia, principalmente nos primeiros dias da interdição”. Os trechos interditados estarão devidamente sinalizados, e a ação contará com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para minimizar os transtornos. “Estaremos acompanhando de perto qualquer eventualidade e demanda emergencial”, assegura o engenheiro Carlos Magno Rodrigues Barros, da Secretaria de Obras.