Estradas rurais de São Sebastião passam por manutenção

O programa GDF Presente, em parceria com a Administração Regional de São Sebastião, realizaram mais uma manutenção viária no bairro Zumbi dos Palmares. A principal estrada da região e a rua da Chácara 45, que não são pavimentadas, foram niveladas com material reciclado, na última semana.

O serviço consistiu no preenchimento de erosões com restos de obra, entre outros itens classificados como material grosso. Em seguida, foi feita a aplicação de restos de construção civil (RCC), cedidos pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), por toda a extensão das estradas.

Por fim, as equipes atuaram no nivelamento das pistas, a fim de extinguir todos os buracos e erosões. Dez pessoas participaram da ação, com apoio da Novacap, que cedeu quatro caminhões trucados, duas motoniveladoras, duas pás-carregadeiras e um rolo compactador.

Serviços viários

De acordo com o coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Leandro Cardoso, esse foi um trabalho paliativo para conter os danos causados pelas chuvas. Desde o início deste mês, informa, a equipe executa manutenções viárias nos pontos mais críticos da região.

“Como as vias ainda não são pavimentadas, a chuva estraga toda a pista”, explica o coordenador. “Fazemos o trabalho de manutenção, mas, em poucos dias, às vezes no dia seguinte, a chuva volta e estraga tudo novamente. E aí também voltamos com o serviço, porque o objetivo é melhorar a vida da população de alguma forma, enquanto o asfalto não chega.”

O administrador de São Sebastião, Roberto Medeiros, lembra que havia vários trechos com situação precária por causa dos temporais. “Na Chácara 45, os acessos estavam muito ruins, nem os carros estavam conseguindo passar”, aponta. “A mesma coisa acontecia na Avenida Principal, que é muito usada pelos ônibus escolares. Então, ao fazermos esse serviço, tentamos melhorar a vida para todos, pedestres e motoristas”.

