Estradas rurais de Ceilândia estão todas recuperadas, afirma GDF

Equipe do GDF Presente trabalhou nas vias não pavimentadas da maior região administrativa do DF

Todas as estradas rurais de Ceilândia foram recuperadas pela equipe do GDF Presente na última semana. O trabalho foi feito para melhorar a trafegabilidade nas vias não pavimentadas, tanto para o escoamento da produção agrícola quanto para o transporte escolar nessas regiões.

Ao todo, mais de dez quilômetros de vias foram recuperadas. Em boa parte delas, foram utilizados cascalho e resíduos de construção civil para deixar as estradas em boas condições. Um trabalho que teve o suporte da Novacap, que emprestou maquinários, e da Secretaria de Agricultura.

“A administração esteve na região do Núcleo Rural Boa Esperança para realizar a manutenção e a conservação das estradas vicinais, foram cerca de 8 km de estrada recuperados. As melhorias beneficiam os moradores do local e melhoram a mobilidade dos veículos que passam diariamente. Nós também recuperamos as outras estradas rurais de Ceilândia, 100% delas”, destaca o administrador regional Dilson Resende.

O Núcleo Rural Boa Esperança foi o último dos quatro pontos trabalhados pelo GDF Presente, de acordo com o coordenador do Polo Oeste II, Elton Walcacer. Por lá, o trabalho encerrou na sexta-feira (3). “Passamos pelo CED Incra 9, pelas escolas classe Jiboia e Lajes da Jiboia. Assim, fechamos o trabalho em 100% das estradas rurais”, explica. Assim que as estradas necessitarem de nova manutenção, o GDF Presente retornará aos endereços.

Agência Brasília