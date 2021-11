“Estamos esperando”, diz Ibaneis sobre ampliação da dose de reforço

Logo depois, a Secretaria de Saúde também comentou sobre, informando que está aguardando ofício com os próximos passos para a ampliação

Após o Ministério da Saúde anunciar que a aplicação da dose de reforço contra a covid-19 será ampliada para pessoas com 18 anos ou mais, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que, para que a decisão seja aplicada na capital, a pasta deve enviar mais doses dos imunizantes. “Assim que recebermos as vacinas do ministério da saúde”, disse.

O anuncio do Ministério ocorreu na manhã desta terça-feira (16). Logo depois, a Secretaria de Saúde também comentou sobre, informando que está aguardando ofício com os próximos passos para a ampliação.

“A Secretaria de Saúde continua alinhada ao Ministério da Saúde no que diz respeito às orientações do Programa Nacional de Imunização (PNI). Dessa forma, a pasta aguarda o recebimento de um ofício com diretrizes e orientações do órgão federal para iniciar a aplicação da dose de reforço na população com 18 anos ou mais que tomou a segunda dose ou dose única há pelo menos 5 meses”, diz a nota da secretaria.

Além do aumento da faixa, o ministério também anunciou a diminuição do intervalo entre a segunda dose e a de reforço. Anteriormente, quando apenas idosos com 60 anos ou mais, imunossuprimidos e pessoas da área da saúde eram autorizadas a tomar a terceira dose, o intervalo era de seis meses entre as doses, porém, agora esse tempo é de cinco meses.

Janssen

Durante a entrevista coletiva marcada para anunciar a ampliação da dose de reforço, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aproveitou para esclarecer questões relacionadas à Janssen. Esta vacina previa a aplicação de uma única dose para imunização completa. Contudo, Queiroga declarou que, “é necessária essa proteção adicional”. Sendo assim, quem recebeu a vacina deste imunizante terá que receber a segunda dose.

A secretária-extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, disse que o intervalo entre uma dose e outra da Janssen será de oito semanas, e que esta segunda dose começará a ser aplicada no Brasil a partir da próxima sexta-feira (19). Na semana passada, o Brasil recebeu um lote de 1 milhão de vacinas deste imunizante.

Somente depois da aplicação da segunda dose, os cidadãos que receberam vacina da Janssen poderão tomar a dose de reforço anunciada hoje. “A sequência é: completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço preferencialmente com uma vacina diferente”, explicou.

Em alguns estados e no Distrito Federal, a vacina da Janssen foi aplicada preferencialmente em profissionais da Educação, uma vez que havia pressão para o retorno ao ensino presencial.