60% da população do Distrito Federal já recebeu a segunda dose ou a dose única

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), seis em cada dez brasilienses já estão com o esquema vacinal completo

Gabriel de Sousa

Na manhã desta terça-feira (16), o Distrito Federal atingiu a marca de 60% da sua população com a segunda dose ou a dose única da vacina contra o coronavírus. Os dados foram obtidos através de fontes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Ao todo, mais de 1 milhão e 770 mil receberam a segunda dose do imunizante e 58.363 receberam a dose única da Janssen.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o público-alvo para a imunização são aqueles que possuem mais de 12 anos completos. No DF, 87,93% dos brasilienses deste público já receberam a primeira dose, enquanto 70,94% já possuem o esquema vacinal completo com dose única ou a segunda dose.

A primeira pessoa vacinada na capital federal recebeu a primeira dose no dia 19 de janeiro deste ano. Ao longo de dez meses, 4.264.882 doses foram aplicadas, sendo elas 2.267.208 doses únicas, segundo dados registrados no vacinômetro da Secretaria de Saúde.

Até esta segunda-feira (15), o Distrito Federal já havia recebido 5.639.977 doses ao longo da campanha de vacinação. A maioria delas foram da Pfizer-BionTech, com 2.400.222 unidades distribuídas (42,56% do total), em seguida, a Coronavac com 1.701.330 exemplares (30,17%).

Cerca de 26% das doses distribuídas para o Distrito Federal eram da Oxford-AstraZeneca, enquanto apenas 60.400 unidades do imunizante da Janssen foram distribuídas para o Governo do Distrito Federal, representando cerca de 1,07% das doses totais.