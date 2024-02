Carnaval 2024 do DF conta com mais de 50 blocos de rua

A programação conta com diversidade de ritmos, cores, brilho e alegria, além de focar na valorização da diversidade cultural do DF

O feriadão de Carnaval promete muita animação ao ar livre no Distrito Federal. Para quem curte as tradicionais festas, a capital conta com mais de 50 blocos de rua confirmados. As festividades contam com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF), que investiu cerca de R$ 6,3 milhões nos bloquinhos.

A programação conta com diversidade de ritmos, cores, brilho e alegria, além de focar na valorização da diversidade cultural do DF. A expectativa é que os blocos de rua atraiam mais de 1,7 milhão de pessoas. Um destaque do Carnaval 2024 na capital é o Circuito Brasília em Folia, com blocos marcados de sábado (10) à terça-feira (13).

As apresentações do Circuito estão marcadas para ocorrerem na Plataforma da Diversidade (Eixo Cultural Ibero Americano), Setor Carnavalesco Sul (em frente ao Museu dos Correios) e Plataforma Monumental (gramado da Biblioteca Nacional). Além do mais, a agenda carnavalesca inclui fanfarras e blocos musicais em trios elétricos, que transitam no circuito nos sentidos Via S2 e Eixo Monumental.

A coordenadora do Circuito, Dayse Hansa, destacou que será criado um corredor de quase três quilômetros, onde fanfarras e trios elétricos vão transitar junto dos foliões. “Estudamos um modelo que permita a circulação e facilite a mobilidade urbana de quem sai das regiões administrativas para curtir o carnaval no centro de Brasília. Por isso, colocamos nosso trajeto numa área próxima à Rodoviária do Plano Piloto”, explicou.

Já o coordenador-executivo do Setor Carnavalesco Sul, Rafael Reis, enfatizou sobre a escolha do local para o bloco de rua: “Estamos testando uma forma coletiva de carnaval. Um ponto forte do Circuito é a conexão com o centro de Brasília. As pessoas acessam o centro de Brasília para estudar e trabalhar, mas é importante que esse acesso seja feito também para o lazer”.

O tradicional bloco dos Raparigueiros, conta com um novo local no Setor Bancário Norte com programação para domingo (11), com o tema “Carnaval do Respeito”. O objetivo é promover diversidade e garantir que foliões curtam a festa de maneira segura e acolhedora.

“A nossa expectativa é a melhor possível. Nós realizamos muitas reuniões com a Secretaria de Segurança Pública, priorizando a escolha de um novo local para garantir o conforto, paz e a segurança dos nossos foliões. Milhares de foliões devem participar do nosso bloco. O percurso agora será próximo da Rodoviária”, comentou ao Jornal de Brasília, o diretor do bloco dos Raparigueiros, Jean Costa.

Expectativa dos foliões

A jornalista Andrezza Correia, 25 anos, pretende curtir o Carnaval no Setor Carnavalesco Sul, no qual já esteve em anos anteriores. “Eu já fui algumas vezes e foi muito bom. Fui em 2019 e 2020 e o bloco foi muito bom. Dessa vez pretendo repetir a experiência no mesmo local em bloquinhos que ficam na região junto com amigos”.

Andrezza é atraída pela alegria, brilho, cor, músicas e encontros com os amigos que o Carnaval de rua proporciona, e este ano a jovem não espera que seja diferente. “Espero que seja tranquilo, leve e especialmente no setor comercial parece ser o local com menos incidência pelo menos. Gosto muito do fato de ser um carnaval mais voltado para o público LGBTQIA+ tornando mais acessível, mais respeitoso e um espaço seguro para a comunidade como um todo”, completou.

A analista acadêmica, Amanda Pereira, 30 anos, destacou ao Jornal de Brasília, que ama curtir o Carnaval em bloquinhos de rua em Brasília ou em outras cidades na Bahia, mas este ano, por questão se segurança optou por um local fechado. “Esse ano não irei para bloco de ruas, irei curtir o Carnaval no Mané Garrincha, por ser em um local fechado, e ter bastante segurança privada. Eu acredito que será bem mais seguro”, comentou.

“O que me cativa no Carnaval é a alegria das pessoas, da descontração, do tipo de música e da diversão que só o Carnaval tem. Esse ano terá muitas opções para curtir em Brasília, com todos os estilos, e eu gostei bastante. Espero me divertir muito e com segurança”, finalizou Amanda.

Confira abaixo a programação dos blocos de rua:

9 de fevereiro

• Parece mas não é

Endereço: Polo de Modas – Guará II

Horário: das 16h às 23h

• Carnaval Urgente

Endereço: Setor Bancário Sul – próximo ao Calaf

Horário: das 17h à 1h

• Grupo 7 na Roda

Endereço: Setor Comercial Sul

Horário: das 18h às 22h

10 de fevereiro

• Bloco Alafaia

Endereço: Ponto de Cultura Filhos do Quilombo – Ceilândia

Horário: das 16h às 23h

• CarnaVitória

Endereço: Na altura da 211 Norte do Eixão

Horário: das 16h às 22h

• Araaxxta

Endereço: Avenida Central da Candangolândia

Horário: das 16h às 00h

• Calango Misturado

Endereço: Área de Múltiplas Funções do Varjão

Horário: das 14h às 19h

• Mama Tá Difícil

Endereço: S2 – Esplanada dos Ministérios

Horário: das 10h às 19h

• Brincantes

Endereço: Praça Lourival Bandeira – Gama

Horário: das 15h às 19h

• Mvuka