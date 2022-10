Espetáculo teatral Caravana da Ilusão terá apresentações gratuitas no Sesc Ceilândia

A peça Caravana da Ilusão, inspirada no texto de Alcione Araújo, tem duas apresentações no Sesc Ceilândia em outubro

O espetáculo teatral Caravana da Ilusão, inspirado no texto de Alcione Araújo, e construído por professores e alunos do projeto de formação Educação e Cultura, tem duas apresentações no Sesc Ceilândia: 15/10 às 20h e 16h às 19h. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento e retirada de ingresso pelo site sympla.

Segundo o diretor da peça, Rafael Soul, que também é coordenador pedagógico do projeto, “a escolha do texto para a construção da obra é um reforço do tema sonhos concretos, que foi trabalhado em todas as oficinas do Educação e Cultura, durante o ano, e contempla a realidade de nossos jovens e adultos. O texto trata das escolhas dos caminhos a seguir na vida. Na peça, uma trupe de jovens atores precisa tomar a grande decisão de sua carreira. A morte do líder os leva a questionar se vale a pena continuar com o grupo e investir na carreira artística”.

Capacitação gratuita

O projeto, realizado pela Associação Cresce DF, com fomento da Secretaria Especial do Ministério do Turismo e apoio da Central Única das Favelas DF (Cufa DF), visa capacitar a população, democratizando o acesso às produções artísticas locais, além de estimular a formação de plateia. Entre seus objetivos está o de contribuir para o aumento no emprego formal do Setor Cultural.

Assim, com o certificado na mão, seus aprendizes poderão atuar, com maiores possibilidades, como profissionais capacitados no mercado da economia criativa. “Estamos nos aproximando da reta final do projeto. Foram 10 cursos ministrados, durante 10 meses, e cerca de 323 pessoas certificadas para atuar no mercado criativo do Distrito Federal. Um dos resultados é a apresentação do Carava de Ilusão, projetado entre professores e alunos durante essa temporada”, explica Mirella Dias, gestora do Educação e Cultura.

Experiências únicas e Mercado Criativo

O Educação e Cultura tem um impacto muito grande na vida de muitos jovens das RAs do Distrito Federal. Alguns têm primeiras experiências ou acessos por meio de cursos do projeto. A relevância de projetos como esse pode ser entendida como um potente agregador social muitas vezes determinantes em tempos como os de hoje, quando é muito mais difícil acessar o mercado de trabalho a depender das oportunidades oferecidas a essa juventude.

“Me fizeram realizar um sonho que me parecia impossível. Sempre gostei da arte, mas nunca soube como ter o primeiro acesso. Essa oficina me mostrou um mundo onde há bastante diversidade e a cor não importava. Mostrou também que outros jovens da periferia como eu poderiam ter seu primeiro acesso à arte. Um lugar onde pude conhecer pessoas novas e professores maravilhosos, além da formação que recebi. A capacitação em teatro mudou minha vida, ajudou a me comunicar e expressar com mais facilidade, permitindo que possa acessar meu ser criativo, possibilitando que eu agregue mais ao meu trabalho e ao mundo”, relata Pablo Zyan Nascimento, aluno de Dança Afro, Teatro, Preparação de Palco e Canto do Educação e Cultura.

“A experiência que tive com a formação foi vasta, divertida e empolgante. Foi muito importante para agregar valor à minha formação acadêmica, já que também atuo no setor artístico, como estudante de design gráfico. Aprendi muito mesmo sobre diversos temas. Além disso, minha volta a o teatro deve-se principalmente a essa capacitação”, conta Nicholas Petter Ortuño, também aluno dos mesmos cursos.

Serviço: Espetáculo Teatral Caravana da Ilusão – Educação e Cultura.

Local: Sesc Ceilândia.

Data e horário: 15/10 às 20h e 16h às 19h.

Ingresso gratuito: doação de 1kg de alimento e retirada pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/espetaculo-teatral-caravana-da-ilusao-de-alcione-araujo/1747104.