Escoteiros realizam evento anual com 42 grupos e 2 mil jovens

Com o tema anual “Ser Escoteiro” que surge em um momento onde buscamos suscitar o senso de pertencimento e orgulho

Os Escoteiros do DF realizaram nesse fim de semana (4) a Abertura Regional das Atividades de 2023 – um evento que reuniu quarenta e dois grupos escoteiros do Distrito Federal no Campo Escola dos Escoteiros do DF.

Com o tema anual “Ser Escoteiro” que surge em um momento onde buscamos suscitar o senso de pertencimento e orgulho em ser escoteiro, mais especificamente o orgulho em fazer parte dos Escoteiros do Brasil, que completam 100 anos de história em 2024. O evento contou com diversas atividades sobre o tema, além de marcar e celebrar a volta das atividades escoteiras por todo o DF, sendo a primeira

Abertura Regional pós-pandemia com a presença de todos os grupos escoteiros. A atividade teve como objetivo integrar, celebrar e confraternizar com todos os jovens dos diversos grupos escoteiros da Região Escoteira do DF.

Tivemos várias atividades preparadas e pensadas pelas nossas equipes regionais de métodos educativos. Os jovens estavam livres para participarem de qualquer atividade que estivesse sendo oferecida durante o evento.

Foram mais de 2 mil escoteiros celebrando a volta das atividades do ano de 2023, divididos por idades: crianças de 6,5 a 11 anos (Lobinho), adolescentes de 11 a 15 anos (Escoteiro), jovens de 15 a 17 anos (Sênior) e jovens de 18 a 21 anos (Pioneiro) e os adultos voluntários, estarão presentes celebrando a volta das atividades do ano de 2023 e em busca de um mundo melhor.

Também tivemos a presença e a participação ativa de parceiros como a Polícia Civil do DF, a Polícia Federal e a Cruz Vermelha que ofereceram oportunidades de aprendizado e diversão para todos. Os jovens fizeram atividades como rapel, escalada, arvorismo, brinquedos infláveis, jogos ativos, jogos intelectuais, base e atividades com o Núcleo de Saúde Mental, feirinha dos grupos escoteiros que estavam vendendo alimentos e artesanatos, além de food trucks no local.

Cada participante doou 1 kg de alimento, com arrecadação total estimada em mais de 1 tonelada e meia de alimentos, que serão destinados à instituições carentes do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a Abertura Regional, os jovens podiam participar de atividades atraentes, divertidas, progressivas e variadas para interagir, aprender e compartilhar com jovens de outros grupos e de diferentes vivências. O ponto alto do evento foi o Fogo de Conselho, uma cerimônia realizada ao redor da fogueira onde todos os jovens e adultos presentes cantam, dançam, assistem e apresentam esquetes.