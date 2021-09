Escola tem surto de covid e suspende aulas presenciais

Ainda assim, a medida só vale para os alunos do 1° ao 5°, já que as crianças mais novas tem aulas em outro prédio

Até dia 29 de setembro, todos os alunos do ensino fundamental do colégio Le Petit Galois, da 908 sul, voltarão para as aulas online após a escola registrar um surto de covid-19. A medida foi tomada com base no protocolo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que instrui para que as escolas reportem os casos e suspendam as aulas em momentos como esse.

Ainda assim, a medida só vale para os alunos do 1° ao 5°, já que as crianças mais novas tem aulas em outro prédio. Até o momento, foram notificados oito casos confirmados para o vírus em um período de 10 dias em turmas diferentes. Para a secretaria, já pode-se ser considerado um surto a partir de três.

Esta já é a terceira vez que um colégio da rede Galois suspende aulas por causa de surtos como este. A primeira ocorreu na unidade da 601 sul, que ficou em casa até o dia 25 de agosto, a segunda ocorreu apenas uma semana depois, quando as aulas de uma turma do 3° ano também foi suspensa.

“Conforme determinação da Nota Técnica nº 1/2020 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Colégio Galois suspendeu as aulas presenciais do Ensino Fundamental II e encontra-se no formato on-line. O Colégio Galois encontra-se de acordo com as notas técnicas e protocolos sanitários, visando preservar a comunidade escolar como um todo”, escreveu o colégio em nota.