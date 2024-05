Escola pública de Ceilândia homenageia Renato Russo em nova biblioteca

Um espaço inaugurado no Centro Educacional (CED) 14 de Ceilândia, no Setor O, nesta terça-feira (28), se destaca por um projeto de incentivo à leitura que leva o nome de um aclamado ídolo brasiliense. Intitulado Laboratório Biblioteca Renato Russo. No coração de Ceilândia, o local se transformou em um lugar de encontros para estudos, oficinas e pesquisas.

A nova biblioteca da escola surgiu por meio de uma parceria com a ONG Amigos da Vida e é patrocinada pelo Instituto CNP Brasil. Durante quatro meses, enquanto o espaço da biblioteca era reformado, os alunos do ensino médio tiveram acesso a cursos de desenhos criativo e arquitetônico, oralidade e leitura dramática. Além da obra, o espaço recebeu doação de novos livros literários e computadores.

“O projeto das bibliotecas traz a educação como prioridade, onde a gente também realiza, dentro desses espaços, oficinas de profissionalização para capacitar alunos”, explicou o CEO da ONG, Christiano Ramos. “Essas oficinas são um espaço de aprendizado para os estudantes aprimorarem suas habilidades e estarem ainda mais preparados, tanto para a entrada na universidade quanto para uma simples entrevista de emprego.”

Carminha Manfredini, mãe do vocalista da banda Legião Urbana, esteve presente à solenidade de abertura da biblioteca e compartilhou a alegria de prestigiar o sonho do filho. “Quero parabenizar todos os envolvidos nesse projeto tão importante e bonito. Nossa missão é levar cultura, aprendizado e leitura para esses jovens, e eu tenho certeza de que meu filho está muito feliz e satisfeito”, disse.

Os amigos Carlos Eduardo Serafim, 15 , e Arthur Lopes, 17, participaram das oficinas de informática e de oralidade e leitura dramática. Para eles, os aprendizados adquiridos na oficina vão auxiliar na hora de conseguir um trabalho. “Essa é uma ideia inovadora desenvolvida na escola. O curso me deu mais confiança e poder na comunicação. Aprendi também sobre linguagem corporal e gostei bastante”, contou Carlos Eduardo. “Um curso excelente que me fez enxergar outras possibilidades profissionais; eu me sinto mais confiante agora”, garantiu Arthur.

Carminha Manfredini, mãe de Renato Russo, visitou a nova biblioteca e conversou com alunos do CED 14 do Setor O

O diretor do CED 14 do Setor O, Fredy Viana, se inspirou na Legião Urbana para agradecer o projeto na escola. “Nós somos os filhos da revolução, burgueses sem religião, a geração Coca-Cola, e isso faz com que eu prometa para mim mesmo que vou mudar o mundo. E eu consigo mudar o mundo. Como vou mudar? Dando para os meus alunos conhecimento, o que ninguém vai tirar deles. Essa é a máxima do projeto”, finaliza.

A ONG Amigos da Vida já visitou outras escolas no Distrito Federal para avaliar a possibilidade de parceria com as unidades. Agora, o projeto se prepara para a entrega de mais uma biblioteca no Centro de Ensino Médio (CEM) 04 de Ceilândia, que tem previsão de ficar pronta no segundo semestre deste ano. “É um presente para os alunos, e a gente acredita que aportar recursos na educação não é gasto, é investimento”, conclui Christiano.

*Com informações da Agência Brasília