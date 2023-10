Escola para jovens e adultos no DF comemora 50 anos transformando vidas

A comemoração foi na manhã desta segunda-feira (16), com a inauguração da placa do jubileu de ouro da unidade e a participação de autoridades

Com aproximadamente 1,2 mil alunos matriculados nos três turnos, o Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (Cesas) celebra 50 anos transformando vidas pela educação de jovens e adultos. É uma das escolas mais antigas do DF.

A comemoração foi na manhã desta segunda-feira (16), com a inauguração da placa do jubileu de ouro da unidade e a participação de autoridades, professores e alunos da instituição. A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, foi homenageada.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma ferramenta vital para a inclusão educacional e social, oferecendo novas chances a pessoas de todas as idades que desejam retomar os estudos. Com histórias inspiradoras e desafios superados, é uma prova concreta do poder transformador da educação ao longo da vida.

Aprendizado

Em seus 50 anos, o Cesas coleciona histórias como a de Maílde Maria de Assunção, 69 anos, aluna da instituição no período de 2005 a 2013, quando fez um curso de computação. Ela conta que recebeu muito incentivo dos professores para que continuasse seus estudos. Maílde retornou à escola com o diploma de bacharel em direito e o coração cheio de boas lembranças e gratidão a todos os professores que a ajudaram a buscar sempre o melhor na vida e nos estudos.

Seu próximo passo é finalizar o curso de mediação e conciliação extrajudicial, feito no formato online. “Aprendi a usar a tecnologia no curso que fiz aqui”, conta. “Eu só tenho a agradecer ao Cesas por todo ensino e aprendizado, pela empatia dos professores conosco e, principalmente, pelo incentivo constante de não nos deixar desistir”.

Qualidade de ensino

“É uma escola de 50 anos que está bem-cuidada e bonita, com um trabalho bem-feito pelos gestores em prol do estudante”, afirma Hélvia Paranaguá. “Desde a década de 1970, nós temos uma escola que oferta educação de qualidade ao estudante de EJA nos três turnos, e que agora oferece educação profissionalizante. Isso é crescimento.”

O diretor da unidade, Reus Antunes de Oliveira, conta que o Cesas tem uma trajetória de luta pela educação de jovens e adultos. “A escola procura dar qualidade de ensino para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade própria ou que, por algum motivo, tiveram que interromper o seu estudo regular”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Cesas foi autorizado a iniciar atividades escolares em 1975. Trata-se de escola pública e gratuita que, desde a sua criação, oferta a EJA em três segmentos, organizados em 11 semestres letivos. No segundo semestre de 2018, o Cesas passou a fazer parte do cadastro do Ministério da Educação (MEC) pelo Sistema Sistec e começou a oferecer cursos de qualificação.

A EJA

Atualmente, há oferta de EJA em 95 escolas das 14 coordenações regionais de ensino do DF. Aproximadamente 26 mil estudantes estão matriculados nessa modalidade.

A EJA é organizada em três segmentos. O primeiro corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental e é quando os alunos começam e consolidam o processo de alfabetização. O segundo segmento corresponde aos anos finais do ensino fundamental.

Já o terceiro segmento corresponde ao ensino médio. Para se matricular no primeiro e no segundo segmentos, a idade mínima é de 15 anos completos. Para se matricular no terceiro segmento, a idade mínima é de 18 anos completos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As matrículas para a EJA podem ser feitas o ano todo, ininterruptamente. Basta comparecer com os documentos pessoais à secretaria da unidade mais próxima da residência ou trabalho.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF

Agência Brasília